Sondaggi politici, Giorgia Meloni non delude gli italiani: Fdi cresce ancora, insieme a Lega e Fi La presidente del Consiglio Giorgia Meloni può contare ancora su un largo consenso: secondo Termometro politico Fratelli d’Italia, insieme a Lega e Forza Italia, sono in crescita rispetto alla rilevazione della scorsa settimana.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio effettuato da Termometro politico conferma che la fiducia in Giorgia Meloni non è stata scalfita dalle manifestazioni degli anarchici contro il governo per il caso Cospito, né dalle tensioni che si sono subito manifestate nel governo per la vicenda del detenuto al 41-bis. La presidente del Consiglio ha ancora una larga parte di italiani dalla sua parte che credono in lei e nel suo esecutivo.

L’indice di fiducia della premier e leader di Fdi rimane su valori simili a quelli della settimana precedente (43,7%). È il dato che emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 7 e il 9 febbraio 2023.

Come stanno andando i partiti

Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno i partiti del centrodestra in crescita, con Fratelli d'Italia che sale al 28,7%, la Lega all’8,7% e Forza Italia al 7,1%. In calo invece il M5S di Giuseppe Conte al 17,6%; mentre Pd e Terzo Polo restano stabili rispettivamente al 16,5% e all’8,3%. Sinistra Italiana/Verdi torna al 3%, sotto si trovano ancora +Europa al 2,8%, Italexit al 2,1%, Unione Popolare all’1,6% e Democrazia Sovrana Popolare all’1,5%.

La maggior parte degli italiani è delusa dal Festival di Sanremo

Nonostante il record di ascolti, il 54,6% degli italiani ritiene che il Festival di Sanremo oggi sia peggiorato rispetto a quello delle edizioni passate: tra questi il 41,1% critica la scelta di destinare più spazio ai messaggi politici, mentre il 13,5% ritiene che la musica sia di livello inferiore non essendoci più i grandi artisti di una volta. L’11,6% lo preferisce rispetto alle passate edizioni proprio perché c’è più attenzione verso i temi di attualità e sociali; mentre un ulteriore 10,6% lo trova migliorato, più moderno e vicino ai giovani.

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è stata aperta da Benigni, con un elogio alla Costituzione italiana. Termometro Politico ha interrogato gli italiani sul tema. Per quasi un italiano su due la Costituzione non viene applicata in quanto “molte delle norme vengono continuamente aggirate e ignorate malgrado siano chiare”. A chiedere invece un aggiornamento della carta è un terzo degli italiani.

Cosa pensano gli italiani dell'autonomia differenziata

Gli italiani si dividono sulla proposta di autonomia differenziata approvata dal governo. Il 28,8% è favorevole, il 21,5% è per una maggiore autonomia ma solo se tutte le regioni ottengono le stesse prerogative per “non ampliare la spaccatura tra Nord e Sud”; il 16,6% boccia la proposta perché crede che i poteri attuali delle regioni siano sufficienti; un ulteriore 29,9% è contrario alla riforma perché considera l’attuale autonomia regionale eccessiva, in quanto ha spaccato l’Italia e ha creato molte inefficienze, e pensa si dovrebbe tornare indietro.