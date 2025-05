Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola mentre il Pd crolla: bene il Movimento 5 Stelle

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia vola sopra il 30% mentre il Partito democratico crolla al 21,5%. Il Movimento 5 Stelle invece, raggiunge uno dei risultati migliori dell'ultimo periodo, al 12,2%. Bene anche Alleanza Verdi-Sinistra. Ecco che cos'è emerso dall'ultimo sondaggio realizzato da Termometro politico.

Che cosa dicono i sondaggi

La rilevazione mette a confronto i dati di quattro istituti diversi – Swg, Tecné, Lab2101, Noto – e fa riferimento al periodo compreso tra l'11 e il 17 maggio. Il quadro delle intenzioni di voto è particolarmente positivo per Fratelli d'Italia, che sfonda la soglia psicologica del 30%, posizionandosi precisamente al 30,3%. A significare che i consensi del partito di Meloni continuano a rafforzarsi nonostante le polemiche. In ultimo quella legata all'assenza della premier ai vertici dei Paesi volenterosi su Kiev, che le è costata parecchie critiche, soprattutto dalle opposizioni che l'hanno accusata di rendere l'Italia marginale nello scenario internazionale.

Nel resto del centrodestra, gli equilibri restano praticamente invariati. Forza Italia è stabile, al 9,3% mentre la Lega incassa un leggero calo ed è data all'8,5%.

Il Partito democratico invece, crolla al 21,5%, uno dei dati più bassi dalle europee dello scorso giugno. Ora i dem sono a quasi nove punti di distanza da Fratelli d'Italia. Il divario quindi è molto ampio e sarà difficile colmarlo nel giro di poco. Oggi la segretaria Elly Schlein è in piazza a Roma per partecipare all'iniziativa lanciata dalla Cgil per protestare contro il silenzio del governo sui referendum: sarà interessante osservare se, al netto delle divisioni interne ai dem sul tema del lavoro, la campagna referendaria porterà qualche consenso in più.

Recupera invece, il Movimento 5 Stelle, che si posiziona al 12,2%, in crescita. Il risultato è buono, ma non basta ad accorciare lo stacco con le due principali forze politiche del Paese. Anche Alleanza Verdi-Sinistra è leggermente in aumento, al 6,2%. Nell'ultimo periodo Avs si è mobilitata con forza sulle questioni mediorientali, denunciando il massacro in corso a Gaza e chiedendo al governo italiano di rompere il silenzio su questo. Una mobilitazione che potrebbe premiarla in futuro.

Quanto ai partiti più piccoli, Azione, sale al 3,4%, oltre la soglia di sbarramento, mentre Italia Viva e +Europa, sono in discesa, rispettivamente al 2,5% e all'1,8%.

Ecco di seguito, il riepilogo di Termometropolitico delle tendenze a favore e a sfavore dei principali partiti italiani:

