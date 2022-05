Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola (22,4%) e stacca tutti gli altri partiti Fratelli d’Italia fa un balzo in avanti e stacca tutti gli altri partiti: sono i risultati della Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana.

A cura di Annalisa Cangemi

Nella Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana assistiamo al balzo in avanti di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che cresce di oltre un punto portandosi nettamente in testa con il 22,4%. Lo scatto di Fdi penalizza soprattutto gli altri partiti di centrodestra (Lega e Forza Italia perdono quasi mezzo punto a testa), ma anche Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle arretrano leggermente (-0,2% per entrambi). L'avvicinamento delle posizioni tra i tre principali partiti della coalizione, che si sono incontrati per la prima volta questa settimana ad Arcore – dopo mesi di tensioni innescate dalla corsa per il Quirinale – sembra avvantaggiare soprattutto Meloni, che guarda fiduciosa alla prova delle amministrative del prossimo 12 giugno.

Il centrodestra nel complesso trae giovamento della spinta di FdI e arriva al 49,0% (+1,6), mentre il centrosinistra è al 28,0% (+0,1). Sale anche la maggioranza Draghi e arriva al 69,4 (+0,4). Per quanto riguarda le intenzioni di voto si osserva come dicevamo una decisiva impennata di Fdi, al 22,4% (+1,2% rispetto a due settimane fa), e contemporaneamente si registra il calo del Partito Democratico di Enrico Letta, al 21,0% (-0,2 rispetto al 5 maggio), della Lega di Matteo Salvini, che scende al 15,6% (-0,4), del M5S, al 13,0 (-0,2 rispetto a due settimane fa), di Forza Italia, che è data all'8,3% (-0,4).

Guadagnano qualcosa invece Azione/+Europa, al 4,5% (+0,1 rispetto all'ultima rilevazione effettuata) e Italia Viva, che ha il 2,5% dei consensi (+0,2 rispetto al 5 maggio), Sinistra Italiana, al 2,0 (+0,2), e Art.1-MDP 1,8 (+0,1). In calo Italexit di Paragone, al 2,2% (-0,1), mentre restano invariati i Verdi, con il 2,0% (=).

Per quanto riguarda invece le arre del Parlamento abbiamo la maggioranza che sostiene il governo Draghi al 69,4 (+0,4 rispetto al 5 maggio), in particolare: giallorossi (PD-M5S-MDP) al 35,8% (-0,4), il centrodestra (Lega-FI-Toti) al 26,6% (+0,4), il centro liberale al 7,0% (+0,3); l'opposizione di destra, cioè Fdi, come abbiamo visto al 22,4% (+1,2), mentre l'opposizione di sinistra, ovvero Sinistra italiana di Fratoianni, al 2,0% (+0,2).

Si ricorda che la Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che si basa su sondaggi realizzati dal 5 al 18 maggio dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 17 maggio), SWG (9 e 16 maggio) e Tecnè (7 e 14 maggio), è stata effettuata il giorno 19 maggio.