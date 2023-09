Sondaggi politici, Fratelli d’Italia torna a salire e stacca il Pd: giù il M5s, bene la Lega Fratelli d’Italia sfiora il 29% dei voti nel nuovo sondaggio politico-elettorale di Swg per La7. Il Pd cresce, ma più lentamente. Vanno male il Movimento 5 stelle e Forza Italia.

A cura di Luca Pons

Anche nella settimana della crisi migranti a Lampedusa, Fratelli d'Italia continua a macinare consensi. Nonostante diversi sondaggi indichino un calo della fiducia degli elettori verso il governo Meloni, infatti, il partito della presidente del Consiglio è ancora nettamente in testa e non ferma la sua salita. Il Pd viene staccato a nove punti di distanza, mentre anche la Lega – reduce da Pontida – ha un risultato positivo. Ecco i risultati di tutti i partiti nel nuovo sondaggio di Swg, realizzato per La7.

Bene FdI e la Lega, resta in basso Forza Italia

Fratelli d'Italia vola al 28,8%. Con un +0,3% nei consensi, il partito di Giorgia Meloni dimostra di essere ancora forte nonostante l'improvviso boom di sbarchi a Lampedusa che ha messo in enorme difficoltà il sistema di accoglienza sull'isola e ha sottolineato come le azioni del governo finora non siano servite a frenare le partenze di chi vuole attraversare il Mediterraneo.

Può dirsi soddisfatta anche la Lega, che sale al 9,8% registrando un 0,2% in una settimana e avvicinandosi alla doppia cifra. Al contrario, è in lieve calo Forza Italia (6,3%, -0,1%) che al momento è ben lontana dai risultati delle scorse elezioni e risulta anche staccata in modo netto dal Carroccio.

Sale il Pd ma è a 9 punti da Meloni, scende il M5s

Il Partito democratico cresce al 19,8%, ma è solo un +0,1%. Il Pd di Elly Schlein si trova ora esattamente a nove punti da Fratelli d'Italia, e negli ultimi mesi non è riuscito a uscire dalla soglia del 19/21% stando alla maggior parte dei sondaggi. Oggi il Pd ha lanciato la sua strategia sull'immigrazione, con cui conta di mettere in difficoltà il governo Meloni tornando a insistere su temi come l'accoglienza diffusa e i salvataggi in mare.

Risultato negativo per il Movimento 5 stelle, al 17,2% dopo aver perso lo 0,2% nell'ultima settimana. Il partito di Giuseppe Conte resta, nella rilevazione di Swg, a circa due punti e mezzo dal primo posto tra i partiti dell'opposizione, occupato dal Pd.

Tra i partiti più piccoli del centrosinistra, l'Alleanza Verdi-Sinistra sale dal 3,3% al 3,4% mentre cade decisamente +Europa al 2,4% dopo un calo dello 0,3%. Nell'ex Terzo polo, Azione di Carlo Calenda scende al 3,7% (-0,1%) e Italia viva di Matteo Renzi sale al 2,8% (+0,2%). Tra gli altri schieramenti, il sondaggio rileva Italexit di Gianluigi Paragone (1,8%, -0,1%) e Unione popolare di Luigi De Magistris (1,7%, stabile).