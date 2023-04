Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma al primo posto, Pd stabile al 20,5% Secondo l’ultimo sondaggio di Demopolis Il giudizio degli italiani sull’operato del Governo Meloni resta tendenzialmente stabile, con un lieve calo delle valutazioni positive nelle ultime settimane: si passa dal 39% di fine ottobre al 43% di dicembre, fino al 40% di oggi.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultima rilevazione sul peso dei partiti, realizzata per Otto e Mezzo dal Barometro Politico di aprile dell'Istituto Demopolis, conferma ancora una volta che se si tornasse oggi alle urne, Fratelli d'Italia si confermerebbe, con il 29,2%, primo partito nel Paese. Dopo la ripresa registrata nelle ultime settimane, si stabilizza invece al 20,5% il consenso al Partito Democratico di Elly Schlein. In terza posizione invece troviamo, con il 15%, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. È la fotografia sul peso dei

Fuori dal podio troviamo la Lega al 9%, Forza Italia al 6,8%, Azione al 4,3%%, Sinistra e Verdi al 3,2%. Sotto il 3% le altre forze politiche. Intanto, dopo soli 245 giorni, si è dissolto il progetto unitario avviato nell'agosto scorso da Calenda e Renzi, alla vigilia delle elezioni Politiche, alle quali Iv e Azione si erano presentati uniti. Il percorso che avrebbe dovuto portare verso il partito unico si è interrotto bruscamente, e alle elezioni europee del 2024 le due forze politiche andranno separate. Dopo alcuni mesi in cui il Terzo Polo ha oscillato tra il 7 e l'8%, oggi Azione otterrebbe poco più del 4%, Italia Viva il 2%: dati, per Calenda e Renzi, sostanzialmente identici a quelli rilevati un anno fa da Demopolis, nell'aprile del 2022.

Centrodestra e Centrosinistra a confronto

L'Istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato anche la forza odierna delle coalizioni: i partiti della maggioranza che sostiene il Governo Meloni otterrebbero nel complesso il 46%. Sfiora invece il 47%, anche se appare sempre più frammentato, il peso complessivo delle opposizioni presenti in Parlamento: 25,5% per il centrosinistra trainato dal Pd, 15% per i 5 Stelle, più un 6,3% attribuibile all'appena disciolto Terzo Polo.

Elettorato sempre più polarizzato

Quattro italiani su dieci promuovono i primi sei mesi di vita dell'esecutivo Meloni. Il giudizio degli italiani sull'operato del governo resta tendenzialmente stabile, con un lieve calo delle valutazioni positive nelle ultime settimane: si passa dal 39% di fine ottobre al 43% di dicembre, fino al 40% di oggi.

L'analisi di Demopolis evidenzia una polarizzazione politica, sempre più netta ed evidente, nel giudizio degli italiani. A promuovere l'operato del Governo guidato da Giorgia Meloni è oggi il 90% di chi vota Fratelli d'Italia, il 68% di chi sceglie la Lega di Salvini e il 65% dei simpatizzanti di Forza Italia. Le opinioni positive sull'esecutivo crollano fra chi vota i partiti di opposizione: a promuovere il governo è appena il 5% di chi vota il Pd ed il 4% degli elettori del Movimento 5 Stelle.