Sondaggi politici: Fratelli d’Italia primo partito nelle intenzioni di voto, inseguono Lega e Pd Il partito di Giorgia Meloni raccoglie il 20% di consenso tra gli italiani intervistati da Euromedia Research. A seguire ci sono Lega, Partito democratico e Movimento 5 stelle. Fronte Covid: il 70% dei cittadini teme anche la risalita dei contagi e la percentuale sale tra i favorevoli al Green Pass.

A cura di Giuseppe Pastore

Fratelli d'Italia si conferma primo partito nel sondaggio pubblicato oggi da Euromedia Research. Nelle intenzioni di voto degli italiani intervistati, il partito di Giorgia Meloni raccoglie il 20% di preferenze lasciandosi dietro la Lega con un 19,4%. Fa seguito a ruota il Partito democratico con il 19% e il Movimento 5 stelle con il 16,3%. Resta netta la distanza con Forza Italia che raccoglie il 7,1% delle preferenze. Solo dopo il partito di Silvio Berlusconi vengono Azione (4,2%), ItaliaViva (2,3%), Sinistra Italiana (1,8%), MDP-Articolo 1 (1,7%), +Europa (1,6%), Federazione dei Verdi-Europa verde (1,5%), altri di centrodestra (0,8%) e altri (4,3%). I dati raccolta da Euromedia rivelano anche che, se si dovesse votare tra pochi giorni, l'indice di astensione si attesterebbe al 36,2%.

Covid, più del 70% degli italiani ha paura della risalita dei contagi

L'istituto di ricerca ha anche raccolto l'impressione degli intervistati sulla situazione epidemiologica. Il 70,2% si dice preoccupato per la risalita dei contagi con una cospicua percentuale, pari al 48,8%, che si definisce "molto preoccupata". A non temere il risalire della curva a ridosso dell'autunno è il 28,2% dei rispondenti. Il 65,2% dei partecipanti al sondaggio si è anche detto contrario alle manifestazioni No-Vax che si sono svolte ultimamente in giro per l'Italia. Il 5,8% degli intervistati non ha preso posizione sul tema. Sono stati il 29% dei rispondenti, invece, a condividerle, ma quasi due terzi di loro hanno precisato di non essere d'accordo sulla violenza che si è manifestata contro i giornalisti.

Green Pass, c'è fiducia nella misura obbligatoria per insegnanti e trasporti

Il 76,1% si è detto favorevole all'obbligo di Green Pass per gli insegnanti per il rientro in classe. Mentre il 21,4% non condivide la misura introdotta a partire dal primo settembre. Una percentuale analoga si registra anche per l'obbligo di esibire il Green Pass sui mezzi a lunga percorrenza come treni, aerei o traghetti: la misura è condivisa dal 75,4% degli intervistati. Il 21,9%, invece, non è favorevole alla necessità di dover esibire la certificazione verde insieme al biglietto di viaggio.