Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito ma perde consensi: a seguire Pd e Lega

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia è ancora il primo partito nel Paese, ma nell'ultima settimana ha perso quasi mezzo punto percentuale. Al contrario, cresce il Partito democratico che si mantiene in seconda posizione. Sul terzo gradino del podio la Lega, che però soffre un calo di consensi. È il quadro che emerge dall'ultimo sondaggio di Swg per il telegiornale di La7. Vediamo quindi nello specifico cosa raccontano le intenzioni di voto sullo stato di salute delle forze politiche italiane e come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

Come abbiamo detto, il partito che raccoglie il maggior consenso cittadino è quello di Giorgia Meloni, con il 20,7% delle preferenze. Fratelli d'Italia, però, è in discesa: il 21 ottobre infatti totalizzava un 21,1%, ma in sette giorni ha perso 0,4 punti percentuali. Di seguito il Partito democratico al 19,7%, in crescita rispetto a una settimana fa di 0,5 punti percentuali. E al terzo posto troviamo la Lega, che però passa dal 19,4% di lunedì 21 ottobre al 19,2% attuale, a mezzo punto percentuale dai dem.

Il Movimento Cinque Stelle, secondo le stime di Swg, guadagna lo 0,2% di consensi in più questa settimana, arrivando fino al 16,6%. Dopo, ma comunque a dieci punti percentuali di distanza, c'è Forza Italia, in leggera discesa: gli azzurri passano dal 7% al 6,8%. Tra le forze politiche minori, al primo posto troviamo Azione, al 4,1% in crescita dello 0,2%. Tutti gli altri partiti non superano la soglia di sbarramento e rimangono sotto il 3%: Mdp / Articolo 1 rimane al 2,5%, Sinistra italiana al 2,4%, Italia Viva al 2%, +Europa all'1,9%, come i Verdi.