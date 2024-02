Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Lega ai minimi dalle elezioni del 2022: il Pd guadagna terreno Per Fratelli d’Italia e Lega è il punto più basso nei consensi dall’ottobre del 2022, poche settimane dopo le elezioni politiche. A mostrarlo è la Supermedia Youtrend dei sondaggi politici. Il Pd guadagna mezzo punto, ma resta comunque sotto la soglia del 20%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Periodo di calo per Fratelli d'Italia, che tocca il suo punto più basso nei consensi da oltre un anno ma resta comunque distante dagli avversari. In risalita il Pd, che è ancora sotto il 20% ma riduce di un punto la distanza con Meloni. Sono piuttosto stabili gli altri principali partiti italiani, ma la Lega registra un calo che la porta al risultato peggiore dall'ottobre del 2022, mentre cresce Azione di Carlo Calenda. Ecco chi sale e chi scende, stando alla Supermedia di Youtrend per Agi.

Fratelli d'Italia e Lega in difficoltà

Fratelli d'Italia scende al 28,1% dei consensi, perdendo mezzo punto (-o,5%) rispetto a due settimane fa. Per il partito di Giorgia Meloni, secondo i calcoli della Supermedia che mette insieme i principali sondaggi nazionali, è il risultato più basso dal 27 ottobre del 2022, circa un mese dopo le elezioni politiche che hanno portato il centrodestra al governo.

Perde leggermente anche la Lega: è all'8,3% rispetto all'8,5% di fine gennaio. Anche per il Carroccio è il risultato più basso registrato dalla Supermedia da quello del 13 ottobre 2022, circa tre settimane dopo le elezioni politiche. È possibile che le divisioni tra le due forze della maggioranza non stiano aiutando, a livello elettorale. Invece Forza Italia va al 7,5%, guadagnando lo 0,1% in due settimane e confermandosi stabile.

Pd in risalita ma sotto il 20%, bene Azione

Guadagna punti il Partito democratico: va al 19,7% con mezzo punto in più dall'ultima rilevazione. La crescita non basta comunque ai dem di Elly Schlein per superare la soglia ‘psicologica' del 20%, che nei calcoli della Supermedia non raggiungono dallo scorso agosto. Per il momento, comunque, il distacco con Fratelli d'Italia si riduce leggermente, anche se resta di oltre otto punti.

Il Movimento 5 stelle resta al 16,2% registrato a fine gennaio, senza variazioni. Non si muovono nemmeno l'Alleanza Verdi-Sinistra (3,9%) e +Europa (2,5%). C'è un passo avanti per Azione di Carlo Calenda, che sale al 4,1% guadagnando tre decimi, mentre cala leggermente Italia viva di Matteo Renzi: 3%, un decimo in meno. Tra i partiti non presenti in Parlamento, Italexit (l'ex forza politica di Gianluigi Paragone) è all'1,6% stabile mentre Unione popolare di Luigi De Magistris sale all'1,3% (+0,1%).