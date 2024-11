Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è in forte calo e il Pd si avvicina: bene anche Verdi-Sinistra

video suggerito

A cura di Luca Pons

Periodo di flessione per Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni ha perso quasi mezzo punto di consensi nelle ultime due settimane. Lo mostra la nuova Supermedia dei sondaggi politici, che prende in considerazione anche alcuni sondaggi realizzati dopo il voto delle regionali in Emilia-Romagna e Umbria. Il Partito democratico fa registrare una crescita molto limitata, e recupera un po' di terreno su FdI. Tra gli altri partiti vanno bene la Lega e Alleanza Verdi-Sinistra. Ecco i risultati dell'analisi di Youtrend per Agi.

Fratelli d'Italia è al 29,1% con un -0,4% rispetto a due settimane fa. Il calo di quasi mezzo punto fa allontanare la soglia del 30%. Va detto: per Giorgia Meloni non è ancora il momento di preoccuparsi per i sondaggi. Il distacco con tutti gli avversari è decisamente alto. Ma resta il dato di un calo piuttosto deciso nell'ultimo periodo, forse influenzato in parte anche dalla vittoria del centrosinistra alle regionali di Umbria ed Emilia-Romagna.

Nel resto del centrodestra, i risultati non bastano a compensare la discesa di FdI. Forza Italia resta stabile al 9,2%. Invece la Lega sale all'8,9% con una crescita dello 0,2%. Il Carroccio di Matteo Salvini mantiene comunque un leggero distacco dai forzisti, ma riesce a ridurre la distanza. In sostanza, la corsa per il secondo posto nella coalizione di maggioranza resta aperta ed equilibrata.

Il quarto partito del centrodestra, Noi Moderati, resta invece stabile allo 0,9%. Nel complesso, la coalizione prende il 48,1% dei consensi.

Il Partito democratico è al 22,8%, e anche se dall'ultima rilevazione è cresciuto solamente dello 0,1% è quanto basta per poter dire di aver recuperato mezzo punto sul partito di Giorgia Meloni. Naturalmente per i dem di Elly Schlein la strada è ancora lunga. Al momento, stando alla Supermedia, la distanza è di 6,3 punti. Non una distanza che si possa colmare nel giro di poche settimane. Ma certamente ben più bassa di quella registrata in altre fasi della legislatura.

Il Movimento 5 stelle è all'11,4%, stabile nelle ultime due settimane. Resta da vedere che effetto avrà sui consensi l'assemblea costituente, che in questi giorni agita il partito e chiederà agli iscritti di prendere posizione su molti temi fondamentali per il futuro del M5s.

Nel resto dei partiti di opposizione, il risultato migliore è quello di Alleanza Verdi-Sinistra che sale al 6,4% crescendo dello 0,3% e confermando di essere in grado – al momento – di restare al di sopra della soglia del 6%. Un aumento più moderato per Azione di Carlo Calenda, al 2,7% (+0,1%) dopo settimane di calo. In discesa invece Italia viva al 2,2%, con un -0,2%. Infine, +Europa va al 2% perdendo lo 0,1%.

Nel complesso, l'opposizione unita avrebbe il 47,5% dei voti, a poco più di mezzo punto di distanza dal centrodestra. Naturalmente però resta da vedere se tutti i partiti – dal Movimento 5 stelle al Pd, da Avs a Azione e Italia viva – troveranno una quadra per presentarsi uniti ai prossimi appuntamenti elettorali.