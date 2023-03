Sondaggi politici, Fratelli d’Italia continua a perdere voti e ora il Pd di Schlein sogna la rimonta Nel più recente dei sondaggi politici di Emg Different per Agorà, il Pd è l’unico partito che vede un significativo aumento nei consensi. Ora la distanza con Fratelli d’Italia è la stessa che c’era alle ultime elezioni, ma il trend è invertito. Crescono leggermente M5s e Terzo polo, perde voti la Lega.

A cura di Luca Pons

Mentre il Partito democratico continua la sua risalita nei sondaggi, Fratelli d'Italia è in leggero calo. Sono fermi gli altri partiti del centrodestra, mentre l'opposizione cresce, anche se di poco. Insomma, secondo l'ultimo sondaggio politico elettorale di Emg Different per Agorà, su Rai 3, i partiti del governo Meloni non stanno attraversando un gran momento dal punto di vista del consenso.

Fratelli d'Italia e Lega in leggero calo, solo Forza Italia non perde voti

Il primo partito è ancora nettamente Fratelli d'Italia, con il 27% dei voti. La forza politica di Giorgia Meloni, però, è in leggero calo rispetto alla settimana precedente (-0,1%) e soprattutto non inverte la tendenza: nelle ultime settimane ha visto una discesa lieve ma continua nelle rilevazioni, dopo che aveva anche superato la soglia del 30%. Non le vengono in supporto né Forza Italia, stabile all'8,5% dopo aver cambiato i suoi vertici negli scorsi giorni, né la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,2% e arriva al 9,3% dei voti.

Nel complesso quindi, considerato anche Noi moderati (1,3% con un -0,1% rispetto alla settimana scorsa) il centrodestra raccoglie il 46,1% dei consensi. È ancora un risultato più alto rispetto al 44% con cui ha vinto le elezioni politiche del 25 settembre 2022, ma comunque in calo dello 0,4% nell'ultima settimana.

Il Pd cresce ancora, è a 7 punti dal partito di Giorgia Meloni

Al contrario, il Partito democratico continua la sua rincorsa e arriva al 18,9%, con un +0,5% in una settimana. La nuova segretaria Elly Schlein guida il primo partito dell'opposizione, non solo in Parlamento ma anche nei sondaggi, dopo che per alcune settimane il Movimento 5 stelle lo aveva superato. Il Pd ora si troverebbe a poco più di 7 punti da Fratelli d'Italia, la stessa distanza registrata alle elezioni di settembre: resta da vedere se questa ripresa nei sondaggi continuerà anche dopo la fine dell'effetto-Schlein, passate le prime settimane della nuova segretaria.

Anche il Terzo polo vede una leggera risalita al 7,1% (rispetto al 7% della settimana precedente). La coalizione di Italia viva e Azione, guidati da Matteo Renzi e Carlo Calenda, nell'ultima settimana ha annunciato che a giugno dovrebbe ufficialmente diventare un partito unico. Nella rilevazione di Emg Different, il Terzo polo è piuttosto distante dagli altri schieramenti principali: Forza Italia, il rivale più ‘diretto' in quanto partito più centrista della coalizione di destra, è avanti di quasi un punto e mezzo.

Il Movimento 5 stelle cresce leggermente, Versi e Sinistra scendono

Il Movimento 5 stelle è al 16,6%. Anche se dalla scorsa rilevazione guadagna solo lo 0,1%, si tratta comunque di un risultato che sembra mettere un freno alla flessione che il M5s ha visto nelle settimane dopo l'elezione di Schlein alla guida del Pd.

Ora lo schieramento presieduto da Giuseppe Conte è il secondo partito dell'opposizione, e nei prossimi mesi le due forze dell'opposizione dovranno decidere come regolare i loro rapporti: finora, un'alleanza è sembrata possibile su alcuni temi specifici (come il salario minimo), mentre si è vista una forte distanza su temi come l'invio di armi all'Ucraina.

Tra gli altri partiti è in calo l'Alleanza Verdi-Sinistra, che scende al 2,7%: l'elezione di Schlein come segretaria del Pd ha avuto un effetto negativo anche sul partito compagno di coalizione, che ha perso lo 0,2% nell'ultima settimana e attualmente si trova al di sotto della soglia di sbarramento fissata al 3%. Insieme a +Europa, sceso al 2,2% dal 2,4%, il centrosinistra avrebbe quindi oggi il 23,8% dei consensi. Un dato più basso del 26% ottenuto alle elezioni del 25 settembre 2022, anche perché il Pd non è ancora tornato al livello di voti raggiunto allora (il 19%).

Infine, il sondaggio di Emg rileva anche i risultati di Italexit di Gianluigi Paragone (2,6%, in calo dello 0,1%) e di Unione popolare di Luigi De Magistris (stabile all'1,4%). Il tasso di persone indecise o che dicono di non votare è al 39,2%.