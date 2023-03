Berlusconi conferma Ronzulli, ma silura Cattaneo: Barelli è il nuovo capogruppo alla Camera Dopo settimane di tensioni, Forza Italia si riorganizza. E se Licia Ronzulli si vede confermata come capogruppo in Senato (perdendo però le redini del partito in Lombardia) non può dire lo stesso Alessandro Cattaneo alla Camera. Che viene sostituito con Paolo Barelli.

A cura di Annalisa Girardi

Forza Italia si riorganizza. Lo fa dopo giorni di tensioni interne, che hanno visto nel mirino i capigruppo alla Camera e al Senato. E se, alla fine, Licia Ronzulli è stata confermata in Senato, lo stesso non si può dire di Alessandro Cattaneo alla Camera. "Al fine di arrivare pronti alle prossime elezioni europee, con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale, ho ritenuto di nominare al fianco di Anna Maria Bernini, Alessandro Cattaneo quale Vice Coordinatore Nazionale di Forza Italia con la delega alla organizzazione territoriale del partito", ha fatto sapere in una nota Silvio Berlusconi.

A prendere il posto di Cattaneo a Montecitorio ci sarà Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto, che già aveva ricoperto lo stesso ruolo durante la scorsa legislatura. Sarebbe stato nominato in quanto uno degli esponenti azzurri più vicini al coordinatore nazionale Antonio Tajani. E, di conseguenza, appartenente all'ala più governista del partito, in linea con Giorgia Meloni.

"Congiuntamente, per dare pieno supporto al lavoro che dovrà svolgere, ho nominato sette nuovi coordinatori regionali", ha proseguito nella nota Berlusconi. Questi sono: "Per la Basilicata Maria Elisabetta Casellati; per l'Emilia Romagna: Rosaria Tassinari; per la Lombardia Alessandro Sorte; per il Molise Claudio Lotito; per la Sicilia Marcello Caruso; per la Toscana Marco Stella; per il Veneto Flavio Tosi".

Se Ronzulli è stata confermata al Senato, la storica esponente azzurra, tra le più vicine al Cavaliere, si vede togliere le redini della guida del partito in Lombardia, che passano a Sorte. Un cambio abbastanza annunciato, dopo i risultati del partito alle regionali.

Questa riorganizzazione arriva dopo settimane di tensioni. E non è detto che basterà a placarle. Del resto, concludendo la sua nota, l'ex presidente del Consiglio ha messo in chiaro che nel prossimo futuro ci potrebbero essere altre novità. E ha annunciato: "Nelle prossime settimane annunceremo inoltre il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione".