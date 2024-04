video suggerito

Sondaggi politici, Forza Italia cresce ancora e stacca la Lega di Salvini (in calo) La Supermedia di oggi dimostra che il sorpasso di Forza Italia sulla Lega si è ormai consolidato: il partito di Tajani mantiene il secondo posto del podio all’interno della maggioranza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Forza Italia ha ormai sorpassato da settimane la Lega e mantiene il vantaggio acquisito. È il dato più importante della Supermedia AGI/YouTrend di oggi, dopo le elezioni regionali in Basilicata, quando manca poco più di un mese alle elezioni europee. La ponderazione odierna include sondaggi realizzati dall'11 al 25 aprile: è stata effettuata il giorno 26 aprile considerando i sondaggi realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 20 aprile), Euromedia (25 aprile), Ipsos (20 aprile), Noto (18 aprile), Piepoli (19 aprile), Quorum (22 aprile), SWG (15 e 22 aprile) e Tecnè (13, 20 e 22 aprile).

Secondo l'ultima Supermedia FdI di Meloni è saldamente al primo posto, con Pd e M5s stabilmente in seconda e terza posizione, mentre si allarga leggermente il divario tra Forza Italia e Lega (ora di quasi mezzo punto) dopo il sorpasso messo a segno dal partito di Tajani nelle scorse settimane.

Si accende la sfida per superare la soglia di sbarramento: Azione, Stati Uniti d'Europa e Alleanza Verdi/Sinistra sono tutti e tre racchiusi in meno di un punto a cavallo della soglia del 4%, mentre stentano a decollare le new entry, Libertà di Cateno De Luca e Pace Terra Dignità di Michele Santoro, entrambe intorno al 2%.

Se si votasse oggi Fratelli d'Italia otterrebbe il 27,6% (+0,3% rispetto all'11 aprile 2024); anche il Pd di Schlein sale ancora rispetto alle rilevazioni di due settimane fa, e si porta al 20,1% (+0,2%). Invariato invece il M5s di Giuseppe Conte, dato al 16,3% (=).

Per quanto riguarda gli altri due partiti di maggioranza, come dicevamo Forza Italia si rafforza e aumenta il suo distacco rispetto al Carroccio: il partito di Tajani è all'8,5% (+0,1% rispetto all'11 aprile 2024), mentre la Lega ha l'8,1% dei consensi (-0,1% rispetto a due settimane fa).

Stati Uniti d'Europa è al 4,6% (-0,6), Verdi/Sinistra al 4,0% (+0,2%), Azione di Calenda poco sotto, con il 3,8% (+0,2%); Libertà ha il 2,1% (=); Pace Terra Dignità di Santoro ha l'1,8% (-0,1%).

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra ha il 44,2% (-0,8%); se si votasse oggi il cosiddetto campo largo (Pd + M5s + Avs) avrebbe il 40,5% (+0,4%); il Centro liberale (Stati Uniti d'Europa + Azione) avrebbe l'8,4% (-0,4%); Altri 6,9% (+0,8%)