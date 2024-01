Sondaggi politici, Fdi, Lega e Forza Italia in lieve calo. Pd e M5s guadagnano consenso L’ultima Supermedia realizzata da Agi/Youtrend, segnala un lieve calo per i partiti di centrodestra, Fdi, Lega e Forza Italia. Mentre Pd e M5s guadagno entrambi uno 0,2% in più. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultima Supermedia Agi/Youtrend, la seconda del 2024, la maggioranza appare in una condizione di sostanziale stabilità, mentre le opposizioni risultano in crescita. È questo in sintesi il risultato della media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, che comprende sondaggi realizzati dal 10 al 24 gennaio, effettuata il giorno 25 gennaio.

Dalla rilevazione sembra si colgano alcuni piccoli segnali di ripresa per le opposizioni, mentre i partiti di maggioranza restano più o meno sulle stesse percentuali di consenso o in lievissima flessione. Crescono infatti il Pd di Elly Schlein e il M5s di Giuseppe Conte (+0,2% per entrambi rispetto alla Supermedia di fine 2023, realizzata il 28 dicembre 2023); ma anche Alleanza Verdi/Sinistra risulta in crescita, con una percentuale del 3,8% e un aumento dello 0,1%, rispetto alla fine di dicembre, che porta i partiti di Bonelli e Fratoianni più vicini alla soglia del 4%, superando Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi. Queste ultime due forze politiche, prima unite nel progetto Terzo Polo poi naufragato, si collocano rispettivamente al 3,4% (-0,4 rispetto alla percentuale sondata a fine dicembre), e al 3,1% (+0,1 rispetto alla precedente Supermedia).

Per i partiti più centristi (Azione e +Europa) si registra quindi una certa flessione, forse dovuta all'inasprimento del confronto politico che non li agevola. Più Europa è al 2,1%, con una flessione registrata dello 0,4% rispetto all'ultima Supermedia del 2023.

Il primo partito comunque rimane saldamente, e senza sorprese, quello della premier Giorgia Meloni, ora al 28,7%, il lieve calo (-0,1% nelle intenzioni di voto). Al secondo posto troviamo quindi il Pd, al 19,5% (+0,2% rispetto a dicembre); al terzo posto si mantiene il Movimento Cinque Stelle, con il 16,5%, e una crescita dello 0,2%. Il secondo partito del centrodestra per percentuale di consensi è ancora la Lega di Salvini, all'8,6% (perde lo 0,2%); anche gli azzurri di Tajani sono in calo, e perdono lo 0,1% (sono al 7%).

Più sotto troviamo Avs, 3,8 (+0,1), Azione 3,4 (-0,4), Italia Viva 3,1 (+0,1), +Europa 2,1 (-0,4), Italexit 1,7 (+0,1), Unione Popolare 1,4 (+0,1), Noi Moderati 1,2 (+0,1).

Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra è dato al 45,6 (in calo dello 0,3% rispetto al sondaggio del 28 dicembre 2023); mentre il Centrosinistra risulta invariato, al 25,5%. Il M5s, come si diceva, è al 16,5% (+0,2), il Terzo Polo al 6,5% (-0,3).