Sondaggi politici, Fdi in calo, vanno su Forza Italia e Lega: Pd e M5s i partiti che crescono di più L’ultimo sondaggio effettuato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 mostra un crescita nell’ultima settimana di Lega e Forza Italia, e contemporaneamente un lieve calo per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio effettuato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, e diffuso ieri, lunedì 3 aprile, mostra una situazione di stabilità per Fratelli d'Italia, che rimane saldamente primo partito italiano. E si registra anche un'ulteriore crescita delle percentuali del Partito Democratico, alle prese con il restyling voluto dalla neo segretaria Elly Schlein.

Per quanto riguarda il consenso dei partiti, se si andasse a votare oggi Fratelli d'Italia sarebbe di poco sotto il 29%, mentre il Pd che, per la prima volta in questa legislatura ha superato la soglia del 20% la settimana scorsa, ha guadagnato un altro mezzo punto. Positiva la rilevazione anche per il M5S e per gli altri partiti di centrodestra, Lega e Forza Italia mentre tutti gli altri sono in lieve discesa.

Secondo il sondaggio Fratelli d'Italia si attesterebbe al 28,8%, con una variazione di -0,1% rispetto a 7 giorni fa. Una perdita questa, che potrebbe essere determinata dalle polemiche per i ritardi del Pnrr. Il Partito Democratico continua la sua ascesa, con un +0,5% rispetto al sondaggio precedente: oggi è dato al 20,6%. Anche il M5s, sempre all'inseguimento dei dem, fa registrare un aumento di consenso, esattamente dello 0,6%: oggi il partito guidato da Giuseppe Conte è al 16,4%.

Come si diceva crescono anche gli altri due partiti della maggioranza, Lega e Forza Italia: la prima guadagna lo 0,2% e mantiene il quarto posto tra i partiti italiani con il 9%; la seconda aumenta la sua percentuale dello 0,3%, e arriva al 6,2%. In mezzo tra le due troviamo il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, che però cede lo 0,3%, nonostante abbia confermato il progetto, entro l'autunno, di formalizzare la nascita di un partito unico: per il momento Azione/Iv si deve accontentare del 7,3%.

Rispetto a 7 giorni fa va giù anche Alleanza Verdi Sinistra, che perde lo 0,1% e arriva al 2,7%. In calo anche le altre forze politiche: Per l'Italia è al 2,2%, con un calo dello 0,2%; +Europa scende al 2%, perdendo lo 0,3%; Noi Moderati è poco sopra l'1%, all'1,2% (variazione dello -0,1%). Cresce il partito degli indecisi e degli astenuti, che raggiungono il 42,1% (+1,8% in un sola settimana).