Sondaggi politici, Fdi e Pd in calo, la Lega di Salvini è il partito che cresce di più L’ultimo sondaggio di Euromedia Research mette a confronto le intenzioni di voto di oggi con quelle dell’ultima puntata di Porta a Porta di giugno: Fdi e Pd sono in calo, mentre la Lega è il partito che è cresciuto di più quest’estate.

A cura di Annalisa Cangemi

Nel sondaggio Porta a Porta di oggi, 12 settembre, realizzato da Alessandra Ghisleri per Euromedia Research, relativo alle intenzioni di voto rispetto all'ultima puntata del programma condotto da Bruno Vespa (27 giugno 2023), si evidenzia un leggero calo dei principali partiti italiani: l'estate non ha giovato a Fratelli d'Italia e Partito Democratico.

Secondo il sondaggio risulta invece in crescita la Lega, mentre sono sostanzialmente stabili tutti gli altri partiti. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è il primo partito italiano con il 27,7% (-1,5% rispetto al 27 giugno 2023). Al secondo posto troviamo il Partito Democratico con il 19,3% (-0,9% rispetto al 27 giugno 2023). In terza posizione c'è il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, lievemente in crescita, con il 16,9% (+0,7%). La Lega di Salvini è quarta, salendo al 10,6% (+2,2%).

A seguire troviamo Forza Italia – Berlusconi, stabile al 7,0%. Il Terzo Polo, dopo la rottura, è in difficoltà: Azione – Calenda sarebbe al 4,0% (-0,6%) mentre Italia Viva – Renzi al 3,2% (-0,8%), segno che l'idea di presentarsi separati alle prossime elezioni europee del 2024 non convince l'elettorato. Discreta la performance di Alleanza Verdi e Sinistra, che si colloca al 2,7% (+0,3 %); mentre +Europa si porta al 2,6% (+0,6%); Per l'Italia con Paragone è data al 2,0 % (-0,1%). Infine Noi Moderati, se si votasse oggi, avrebbe lo 0,5% (- 0,1%). Altri al 3,5% (+0,2%).

Agli indecisi e all'astensione viene attribuita una percentuale del 37,4%. Ghisleri ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: se si andasse alle urne oggi il Centrodestra, considerando Fdi -Lega-Fi-Noi Moderati, raggiungerebbe il 45,8%, mentre il Centrosinistra, sommando Pd – Verdi e Si e +Europa, si ferma al 24,6%.