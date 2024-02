Sondaggi politici, cresce il M5s, nel centrodestra solo la Lega guadagna consensi L’ultimo sondaggio di Bidimedia mostra una lieve crescita di fiducia nel governo Meloni. Nella maggioranza sale solo la Lega, in calo Forza Italia e Fratelli d’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio realizzato da Bidimedia, pubblicato ieri, con interviste realizzate tra il 10 e il 12 febbraio, mostra un calo per il primo partito italiano, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. L'unico partito del centrodestra a crescere questa settimana è la Lega, insieme a Noi Moderati (che però non raggiunge l'1%).

Nel campo del centrosinistra consenso in crescita per il Movimento Cinque Stelle e per Alleanza Verdi Sinistra. Rimanendo nell'area dell'opposizione si segnala un aumento di potenziali voti anche per Italia viva di Matteo Renzi.

Andando alle percentuali di voti, Fdi di Meloni perde lo 0,2%, e scende al 28,3%. Invariato invece il Partito Democratico, che rimane al 19,7%. Al terzo posto del podio si colloca il M5s di Conte, al 15,6%, con un aumento di consenso dello 0,3%.

La Lega di Salvini come si diceva questa settimana raggiunge il 9% (+0,3%). Male invece Forza Italia che cala al 6,6% (-0,2%). Settimana negativa anche per Azione di Carlo Calenda, che va giù e scende al 4,1% (-0,3%). Sotto la soglia di sbarramento troviamo Avs, che però guadagna lo 0,4% e si porta al 3,7%. Subito dopo troviamo Iv di Renzi, dato al 3,1% (in salita, +0,2%). E ancora, Più Europa scivola al 2,5%, con un calo dello 0,2%. Unione popolare va su, all'1,4% (+0,1%). Italexit per l'Italia cala all'1,4% (-0,2%).

La fiducia nel governo Meloni

La fiducia nel governo Meloni è in lieve crescita: complessivamente guadagna l'1%: la percentuale di chi ha "molta" fiducia nell'esecutivo è del 14%; dice di avere "abbastanza" fiducia il 25% degli intervistati. Il 14% dichiara di avere "poca" fiducia, mentre il 43% non ne ha "nessuna". Gli indecisi sono il 4%.

Invariata la percentuale di consenso di cui gode Giorgia Meloni: il 20% ha "molta" fiducia in lei, il 21% ne ha "abbastanza". Il 22% dice di avere "poca" fiducia in lei, il 34% "nessuna". Il 3% non si esprime.