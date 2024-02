Sondaggi politici, continua il calo per Fratelli d’Italia, perde consenso anche la leader Meloni Prosegue il calo di Fratelli d’Italia di Meloni, che rimane comunque primo partito. In risalita Pd e Lega. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell'ultimo sondaggio, pubblicato da Dire-Tecnè con interviste effettuate il 7 e l'8 febbraio 2024, viene confermata la prima posizione per Fratelli d'Italia. Il partito di Meloni è ancora il primo partito nelle preferenze degli italiani, anche se continua il calo di consenso.

Sale invece il Pd, sempre al secondo posto. Il partito della premier è al 28,5% (-0,2 rispetto a una settimana fa); seguito dal Pd al 19,8 (+0,1). Terzo posto il Movimento 5 stelle, con il 16,2% (-0,2). A seguire troviamo Forza Italia al 9,2% (-0,1), un punto sopra la Lega all'8,4% (+0,1). Stessa percentuale tra Avs e Azione, al 3,7: entrambe segnano un +0,1%. Italia Viva è al 2,9% (-0,1) e Più Europa al 2,4 (+0,1).

La classifica dei leader

Resta Giorgia Meloni la leader più apprezzata dagli italiani, anche se il lieve calo (-0,1%). Dietro di lei Antonio Tajani, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, con la segretaria del Pd che guadagna terreno sul leader M5S. Con il 44,2% delle preferenze la leader di Fratelli d'Italia si conferma al primo posto (-0,1 rispetto a sette giorni fa), seguita dal segretario di Forza Italia Tajani al 33,8 (invariato).

Sul gradino più basso del podio il leader M5S, Giuseppe Conte, al 30,9% (-0,2). Segue la segretaria Pd, Elly Schlein, al 29,4% che continua a incrementare leggermente il suo consenso (+0,2). Guadagna lo 0,1 il leghista Matteo Salvini, che sale al 28,8%. Seguono Maurizio Lupi (23,9%), Emma Bonino (23,8%), Carlo Calenda (20,7%), Angelo Bonelli (15,4%), Nicola Fratoianni (15,3%), Matteo Renzi (14,7%).

Oltre la metà degli italiani non ha fiducia nel governo

Più della metà degli italiani non ha fiducia nel governo Meloni. Il trend continua a consolidarsi da qualche settimana. Il 52,4% degli italiani non ha fiducia nell'esecutivo di centrodestra, dato in salita dello 0,1 rispetto alla scorsa settimana. Diminuisce anche la percentuale di chi invece ha fiducia nel governo: sono il 40,6% degli intervistati (-0,3%). Non sa il 6,9%.