Sondaggi politici, Cdx e Csx (con Renzi) appaiati: come vanno i partiti dopo le Regionali Il centrosinistra, allargato ai centristi di Matteo Renzi, riuscirebbe a contendere la vittoria al centrodestra in un confronto alle urne. È il risultato dell'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Noto per Porta a Porta.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultimo sondaggio dell'istituto Noto, condotto per Porta a Porta su Rai1 nella giornata di ieri, la coalizione di centrodestra, composta dal partito della premier Meloni, Fratelli d'Italia, e da Lega, Forza Italia, Noi moderati, è al 48,5% e perde l'1%. La coalizione di centrosinistra (Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, + Europa) al 31,5% guadagna invece mezzo punto. Il totale del campo largo, quindi con l'aggiunta dei centristi di Italia viva, invece sarebbe al 48,5%, stabile. Astenuti al 41%.

È una rilevazione importante quella condotta all'indomani delle elezioni regionali in Umbria ed Emilia-Romagna, perché ha decretato la vittoria del centrosinistra allargato, anche se il partito di Matteo Renzi non ha presentato un suo simbolo e una sua lista. Secondo la deputata Anna Ascani, vicepresidente della Camera, in un'intervista a Fanpage.it, ha sottolineato l'importanza di riproporre a livello nazionale il ‘modello Umbria', partendo dalla scelta dei candidati migliori, come avvenuto con la scelta di Stefania Proietti, eletta governatrice, e prima ancora con, Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia: "Bisogna ribaltare il quadro e fare esattamente come abbiamo fatto in Umbria: partire dal progetto di Regione, o di Paese, e poi ragionare su sigle, coalizioni… Se si parte dai veti, è difficile costruire un'alternativa credibile alla destra di Giorgia Meloni", ha detto. E anche quest'ultimo sondaggio sembra un monito per il futuro.

Le intenzioni di voti: come stanno andando i partiti

Sempre secondo il Sondaggio eseguito dall'istituto Noto sondaggi per "Porta a Porta" di oggi, relativo alle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia si colloca al 30,0%, perde lo 0,5% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 22 ottobre, seguito dal Pd al 24%, che sale dell'1%.

Il Movimento 5 Stelle, invece, si attesta al 12% (stabile), Forza Italia è al 9% (stabile) mentre la Lega all'8,0% cala di mezzo punto percentuale. Alleanza Verdi e sinistra al 6,0% cede mezzo punto, stabile Azione al 3% mentre Italia viva al 2% cala dello 0,5 %. +Europa e noi moderati all'1,5% come nella scorsa rilevazione.

Come dicevamo, la coalizione di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati) è al 48,5% perde l'1%. La coalizione di centrosinistra (Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, + Europa) al 31,5% sale di mezzo punto. Il totale del cosiddetto campo largo, invece è al 48,5%.