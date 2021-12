Sondaggi politici, boom del Partito Democratico che vola in testa e stacca Fratelli d’Italia e Lega Nelle intenzioni di voto il Pd è in testa e vola più di due punti davanti a Fratelli d’Italia e Lega, che invece crollano insieme al Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico di Enrico Letta stacca tutti e vola da solo in testa nei sondaggi. Già da qualche settimana i dem sono in testa nelle intenzioni di voto nelle rilevazioni di quasi tutti gli istituti demoscopici, ma secondo il sondaggio diffuso e realizzato da BiDiMedia, il Pd starebbe aumentando e non di poco il distacco rispetto agli altri partiti. Fratelli d'Italia e Lega sono dati in crollo verticale, anche se restano sul podio virtuale delle intenzioni di voto dopo i dem. Male anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, staccato dal treno dei primi tre partiti e incapace – al momento – di riguadagnare quel consenso che l'aveva portato a stravincere le elezioni politiche del 2018.

Vola il Pd, crollano Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle

Secondo il sondaggio pubblicato da BiDiMedia, il Partito Democratico non solo è in testa, ma cresce dello 0,4% in due mesi e sale al 21,4%, punteggio che non raggiungeva da anni. A inseguire c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che però perde mezzo punto e scivola al 19,2%, a più di due punti dal Pd. Male anche la Lega di Matteo Salvini, che cala dello 0,4% e scende al 18,8%, restando dietro al partito alleato in coalizione ma non al governo. A far peggio di tutti però, tra i primi quattro partiti, è senz'altro il Movimento 5 Stelle: segna un meno 0,6% e scende al 15,4%.

Crescono Forza Italia, Azione e Italia Viva, stabile Sinistra Italiana

Forza Italia, con gli altri due partiti di coalizione che crollano, non può far altro che crescere: Berlusconi e i suoi guadagnano mezzo punto e risalgono al 7,0%. A seguire e inseguire c'è Azione di Carlo Calenda, da mesi stabilmente primo tra i partiti più piccoli: guadagna lo 0,1% e sale al 3,4%. Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni – unico altro partito all'opposizione oltre a Fratelli d'Italia – resta stabile al 2,0%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi torna a crescere dello 0,2%, risalendo all'1,8%. Bene anche Europa Verde, che guadagna lo 0,2% e sale all'1,7%. Stabile Articolo 1 – Mdp del ministro Speranza all'1,5%, mentre +Europa cresce di un decimo di punto e risale all'1,3%. Chiudono Coraggio Italia e Possibile, entrambi allo 0,8%.