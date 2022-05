Sondaggi politici, ancora parità in testa tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia La Supermedia di questa settimana conferma il testa a testa tra Pd e Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto. Lega e Movimento 5 Stelle sono sempre più distanti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico e Fratelli d'Italia continuano il loro personalissimo testa a testa nei sondaggi elettorali. I due partiti, che ormai da mesi si contendono la vetta nelle intenzioni di voto, sono appaiati anche nella Supermedia di Agi e Youtrend – che tiene conto di tutti i sondaggi dei più importanti istituti demoscopici – di questa settimana. Sono sempre più distanti, invece, Lega e Movimento 5 Stelle, che continuano a perdere punti o comunque non riescono a recuperare il distacco maturato negli ultimi anni. Uno dopo l'altro, infatti, i partiti protagonisti del primo governo Conte sono crollati nelle intenzioni di voto. Ma vediamo le percentuali nel dettaglio.

Parità assoluta tra Pd e Fratelli d'Italia, male Lega e 5 Stelle

In testa nelle intenzioni di voto ci sono ancora una volta Partito Democratico e Fratelli d'Italia. I partiti di Enrico Letta e Giorgia Meloni sono entrambi al 21,2%, con l'unica differenza che i dem sono stabili rispetto a due settimane fa, mentre Fratelli d'Italia cresce dello 0,1%. A distanza di sicurezza c'è la Lega di Matteo Salvini: il Carroccio guadagna sì lo 0,1%, ma rimane al 16%, ben distante dalle ultime elezioni politiche (per non parlare delle europee, quando raccolse più del doppio). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, intanto, se la passa pure peggio: perde lo 0,1% e scivola al 13,2% nella media dei sondaggi.

Cresce ancora Forza Italia, crollano Sinistra Italiana e Articolo Uno

Forza Italia, intanto, continua a risalire la china. Il partito di Silvio Berlusconi cresce lentamente ma costantemente di settimana in settimana, spuntando lo 0,2% e arrivando all'8,7%. Stabile, invece, la federazione tra Azione e +Europa, ferma al 4,4%. Tra i partiti più piccoli in testa c'è Italexit di Gianluigi Paragone, che cresce dello 0,1% e sale al 2,3%, alla pari con Italia Viva di Matteo Renzi – sempre al 2,3% – che cresce invece dello 0,2%. I Verdi restano stabili al 2,0%, mentre in fondo alla classifica ci sono Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni all'1,8% e Mdp – Articolo 1 del ministro Speranza all'1,7%, entrambi in calo dello 0,3% nelle ultime due settimane.