Sondaggi, la fiducia degli italiani nei ministri: quelli del centrodestra in cima alla classifica È quanto emerge da un sondaggio di Emg Different che indaga la fiducia degli italiani rispetto ai diversi ministri della squadra di governo Draghi: sono quelli del centrodestra a intercettare maggiormente il consenso degli italiani, precisamente quelli di Forza Italia che occupano i primi tre gradini del podio. In fondo alla classifica, invece, gli esponenti del Pd e del Movimento Cinque Stelle.

A cura di Annalisa Girardi

Sono i ministri del centrodestra quelli che intercettano maggiormente il consenso degli italiani all'interno del governo di Mario Draghi. Per la precisione, sono quelli di Forza Italia a godere maggiormente della fiducia dei cittadini, occupando tutti e tre i gradini del podio nella classifica dei ministri più apprezzati. I ministri tecnici tendono a stare nel mezzo, mentre le posizioni più basse sono occupate dai ministri del Partito democratico e del Movimento Cinque Stelle. Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, esponente di Liberi e Uguali, si trova in fondo alla classifica.

È quanto emerge da un sondaggio di Emg Different che indaga appunto la fiducia degli italiani rispetto ai diversi componenti della squadra di governo Draghi. Al primo posto c'è la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini (Forza Italia) con un punteggio del 61%, seguita da altri due ministri azzurri: al secondo posto quello della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e al terzo quella per il Sud, Mara Carfagna.

La quarta posizione è invece occupata da un ministro in quota Lega, Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico). Alla quinta invece troviamo la prima ministra facente parte dei tecnici, la Guardasigilli Marta Cartabia con un punteggio del 42%. Solo al sesto posto incontriamo il primo ministro del Partito democratico, Dario Franceschini, titolare della Cultura al 41%. Per trovarne uno del Movimento Cinque Stelle dobbiamo andare alla quattordicesima posizione, occupata dal ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, al 24%.

Il ministro della Salute Roberto Speranza si trova ancora più in basso, al diciottesimo posto con un punteggio del 20%. Tra le ultimissime posizioni, alla ventesima, c'è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al 17%, seguito da altri due ministri Cinque Stelle, Federico D'Incà e Fabiana Dadone. A chiudere la classifica, invece, è il ministro dem del Lavoro Andrea Orlando, sempre al 17%.

Tra gli altri ministri tecnici più in vista troviamo in nona posizione la titolare del Viminale Luciana Lamorgese al 34%, il ministro per la transizione digitale Vittorio Colao all'undicesima al 31% e quello per la transizione ecologica Roberto Cingolani in sedicesima al 23%.