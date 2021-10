Sondaggi elettorali: testa a testa tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico, Lega terza Secondo la Supermedia di Agi e Youtrend di questa settimana, Fratelli d’Italia è ancora il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini. Il Partito Democratico, però, è a un soffio da Giorgia Meloni, seguito dalla Lega di Salvini che continua a calare. Distante il Movimento 5 Stelle di Conte, mentre risale Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

È testa a testa tra Letta e Meloni, mentre Salvini resta a guardare a distanza minima. I sondaggi che rilevano le intenzioni di voto degli italiani evidenziano un trend chiaro dopo le elezioni amministrative che hanno dato un'indicazione – seppur parziale – dell'orientamento politico dei cittadini. La Supermedia di Agi e Youtrend di questa settimana, che tiene conto dei sondaggi dei maggiori istituti demoscopici, disegna un quadro in cui in testa c'è ancora Fratelli d'Italia, ma con il Partito Democratico praticamente pronto al sorpasso. La Lega resta terza e distante un punto dai primi due partiti, mentre il Movimento 5 Stelle è ancora lontano dalla vetta.

Fratelli d'Italia in testa con il Pd a un soffio

Il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini è ancora Fratelli d'Italia, che da qualche settimana ha superato Lega e Pd. Il partito di Giorgia Meloni, però, è in netto calo rispetto alla settimana scorsa, con lo 0,4% in meno si ferma al 20,1%. Ad un soffio ci sono i dem di Letta, che guadagnano un quinto di punto e salgono al 19,9% nella media di Youtrend. Il Carroccio di Salvini, invece, perde lo 0,3% e scende al 18,7%, ma tiene ancora a distanza di sicurezza il Movimento 5 Stelle di Conte, che pur guadagnando lo 0,4% non va oltre il 16,1%.

Bene Forza Italia, cala Italia Viva

Se da un lato Lega e Fratelli d'Italia calano, pur restando in testa nelle intenzioni di voto, a risalire è Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi cresce di mezzo punto in una settimana e risale al 7,4%. A seguire c'è Azione di Carlo Calenda, stabile al 3,5%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi cala dello 0,2% e si ferma al 2,4%. A seguire ci sono Mdp-Articolo 1 e Sinistra Italiana, entrambi in leggero calo all'1,9%. Poi i Verdi all'1,8% e +Europa all'1,5%, tutti e due in leggera crescita.