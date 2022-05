Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia è sempre primo e continua a crescere staccando il Pd Nel sondaggio di Dire e Tecnè in testa c’è sempre Fratelli d’Italia, che guadagna punti e distanzia il Partito Democratico secondo. Male la Lega, distante il Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

C'è un primato consolidato nelle intenzioni di voto: quello di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni non solo resta in testa, ma continua a crescere settimana dopo settimana. O almeno questo rileva il sondaggio politico di Agenzia Dire e Tecnè, Monitor Italia sulle intenzioni di voto di questa settimana. A inseguire c'è sempre il Partito Democratico, che però non cresce più da diverso tempo a differenza degli avversari politici. Distanti la Lega e il Movimento 5 Stelle, che stentano a riprendersi dal crollo degli ultimi anni. Intanto Forza Italia torna stabilmente sopra i dieci punti, pronto a presentarsi come ago della bilancia alle prossime elezioni. Ma vediamo le percentuali partito per partito.

Fratelli d'Italia primo, il Partito Democratico insegue

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, rispetto alla rilevazione del sondaggio Dire/Tecnè della scorsa settimana, guadagna lo 0,3% e sale al 22,4%. A inseguire c'è sempre il Partito Democratico di Enrico Letta, che però resta stabile, non perde e non guadagna punti e si ferma al 21,7%. La distanza è comunque inferiore al punto percentuale. Cala, intanto, la Lega di Matteo Salvini, che perde un altro 0,2% e sprofonda al 15,2%. A un paio di punti di distanza c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che – pur segnando un più 0,2% – non va oltre il 13,1%.

Stabile Forza Italia, crescono Azione e +Europa

A inseguire i grillini c'è Forza Italia di Silvio Berlusconi, che non cala e non cresce questa settimana, ma resta stabile al 10,7%. La federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa guadagna lo 0,1% e passa al 4,5%, seguita da Italexit con Paragone al 2,1% (meno 0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,0% (meno 0,1%), Europa Verde al 2,0% (meno 0,1%) e Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni all'1,9% (meno 0,1%).