La Lega perde consensi, mentre risale Forza Italia. Tra i leader, invece, è il ministro della Salute, Roberto Speranza, a godere di maggior gradimento dopo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sono questi i dati che emergono dal sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. Tra le stime effettuate dalla rilevazione Ipsos ci sono anche quelle riguardanti la popolarità del governo e di Conte: nel caso dell’esecutivo il dato si attesta al 49%, in netto calo rispetto alla precedente rilevazione, risalente a meno di un mese fa. Al contrario è In crescita, invece, la fiducia nel presidente del Consiglio, che passa al 57%.

Sondaggi, le intenzioni di voto: calo della Lega

La Lega resta in testa, con il 23,5% dei consensi, ma perde ben due punti percentuali rispetto ai dati di fine novembre. In calo anche il Pd (-0,4%) al 20,2%. Cresce di mezzo punto percentuale Fratelli d’Italia, che però viene raggiunto al 16% dal Movimento 5 Stelle, in crescita di un punto. A guadagnare più consensi, però, è Forza Italia che con l’1,3% in più raggiunge il 9,3% e torna su livelli che non toccava da oltre un anno. Dietro troviamo Leu, Azione e Italia Viva al 3%, seguiti da +Europa all’1,9% ed Europa Verde all’1,8%.

Il gradimento dei leader nei sondaggi: in testa Speranza

Con un balzo in avanti è Speranza ad essere il leader più gradito (36%), seguito da Giorgia Meloni al 34%, in calo così come Matteo Salvini di due punti (al 31%). Al 29% troviamo Nicola Zingaretti, mentre al 26% ci sono Dario Franceschini, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi. Più indietro Teresa Bellanova al 21%, Alfonso Bonafede e Vito Crimi al 20% e Matteo Renzi in coda all’11%. Inoltre per la prima volta Ipsos testa il gradimento verso altri leader: Carlo Calenda si attesta al 28%, Emma Bonino, Nicola Fratoianni e Giovanni Toti sono invece al 25%.