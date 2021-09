Si va verso l’aumento della capienza degli impianti sportivi: il parere del Cts Il Comitato tecnico scientifico avrebbe dato parere positivo per il riempimento al 75% per gli stadi all’aperto e del 50% invece degli impianti sportivi al chiuso. Gli esperti avrebbero poi raccomandato un nuovo incontro tra 15 giorni per valutare la situazione, alla luce dell’andamento dell’epidemia e della campagna vaccinale.

Si va verso un ampliamento della capienza degli impianti sportivi. Lo avrebbe suggerito il Comitato tecnico scientifico, dando parere positivo per il riempimento al 75% per gli stadi all'aperto e del 50% invece dei palazzetti, quindi al chiuso. L'obiettivo, comunque, sarebbe quello di tornare nei prossimi mesi a capienza piena. Gli esperti avrebbero poi raccomandato un nuovo incontro tra 15 giorni per valutare la situazione, alla luce dell'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale.

Come abbiamo detto, si punterebbe sempre a tornare al riempimento al 100% di stadi e palazzetti (sempre contagi permettendo) ma nel frattempo si cerca di far tornare quanti più spettatori possibili ad assistere agli eventi sportivi. Chiaramente, il requisito di fondo è sempre quello di esibire il Green Pass. Potrà assistere a gare e competizioni sportive solo chi ha la Certificazione Covid che, lo ricordiamo, si può ottenere facendo il vaccino contro il Covid, avendo un certificato di guarigione o sottoponendosi a tampone nelle 48 ore precedenti.

Sempre in tema di sport, ieri è stato firmato anche il protocollo per la riapertura degli impianti sciistici, in vista della stagione invernale. Anche in questo caso verrà richiesto il Green Pass. Sarà poi obbligatorio indossare la mascherina e si cercherà di incentivare la vendita dello ski pass online, in modo da evitare code e assembramenti alle biglietterie. I posti nelle seggiovie, inoltre, saranno limitati: la capienza sarà ridotta all'80%. Saranno inoltre segnalati percorsi per garantire sempre il distanziamento interpersonale. Tutti gli spazi, come i rifugi, funivie e biglietterie dovranno essere frequentemente sanificati.