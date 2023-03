Schlein dice che chi imbratta edifici pubblici per il clima sta chiedendo di ascoltare la scienza Il metodo si può non condividere, ma il punto è la richiesta di ascoltare la scienza sulla crisi climatica. La segretaria del Pd Elly Schlein ha commentato così i blitz ambientalisti di Ultima generazione, in un’intervista con Alessandro Cattelan.

A cura di Luca Pons

Le manifestazioni in cui Ultima generazione ha imbrattato edifici pubblici, come la più recente a Palazzo vecchio a Firenze, vanno ascoltate. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein in un'intervista a Stasera c'è Cattelan, programma condotto da Alessandro Cattelan che andrà in onda questa sera. "Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l'errore di guardare troppo il dito e non la Luna. Stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza. Quando ci siamo trovati ad affrontare il dramma della pandemia, noi politici e istituzioni abbiamo dovuto affidarci a chi ne sapeva di più. Ma se l'abbiamo fatto con la pandemia, perché non lo facciamo invece sul clima?", ha spiegato Schlein.

Nella conversazione con Cattelan, la segretaria del Pd ha insistito sulla "conversione ecologica", un processo che "va accompagnato. Bisogna metterci le risorse". Secondo la leader dem, "ci sono intorno a 400mila imprese che stanno innovando, l'economia circolare conviene. Non abbiamo alternative, è la responsabilità più grande che abbiamo verso le nuove generazioni". Il problema della politica fino a oggi, per Schlein, è che "troppo a lungo ha ascoltato maggiormente la lobby delle fonti fossili", mentre "si può abbracciare la strada delle fonti rinnovabili".

Figli di coppie Lgbt: "Il governo Meloni ci riporta indietro, noi proponiamo matrimonio egualitario"

Lo scorso sabato, la segretaria del Pd ha preso parte alla manifestazione a Milano per il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali. È stata "una giornata molto bella ma anche di preoccupazione", la dimostrazione che "bisogna lottare di più perché la pressione che è stata fatta, sul Comune di Milano ma adesso anche sul Comune di Padova, di smettere di trascrivere" gli atti di nascita dei figli di coppie Lgbt "è frutto dell'ideologia che guida questa maggioranza di governo che ci vuole riportare molto indietro nel tempo".

In quell'occasione, la leader del Pd ha annunciato la proposta di legge del suo partito proprio sul tema dei figli di coppie omogenitoriali. Si tratta di famiglie che "chiedono di essere in Europa e nel futuro, e che i loro figli vengano riconosciuti come lo sono anche nel resto d'Europa", ha detto. Oggi l'Unione europea con una lettera ha ricordato che i Paesi membri sono obbligati a riconoscere i figli di coppie Lgbt. Nella proposta di legge del Pd "c'è finalmente il matrimonio egualitario, perché bisogna difendere il diritto di amare indipendentemente dall'orientamento sessuale".

L'aneddoto sul calcio: "Da piccola tifavo Milan, poi ho scoperto di chi era"

Oggi la segretaria dem ha partecipato alla manifestazione di Libera a Milano per le vittime innocenti di mafia. Nell'intervista si è detta "favorevole" alla legalizzazione delle droghe leggere, perché "sarebbe un buon modo per contrastare le mafie e la criminalità organizzata". Dove la legalizzazione è stata applicata, ha affermato, "si dimostra che c'è un uso più consapevole" e che "non è un incentivo all'utilizzo, soprattutto per la fascia pre adolescenziale". In più, l'effetto economico più importante è che "scalfisce il crimine organizzato. Secondo me bisogna andare su questa strada".

Parlando in generale dello stato del suo partito, Schlein ha dichiarato che dopo la sua elezione "il clima andando in giro è molto cambiato, e questo ci motiva e ci dà una responsabilità a cambiare le cose. Sentiamo una grande responsabilità di costruire l'alternativa a chi governa dopo anni di disillusione verso la sinistra e verso il Pd. La sento tutta, un po' d'ansia da prestazione". La partecipazione di circa un milione di persone alle primarie è stato un segnale positivo: "C'è stata una partecipazione straordinaria e non era scontato, venivamo da un periodo molto difficile dopo alcune sconfitte pesanti e si è risvegliata una speranza".

Schlein ha anche raccontato un aneddoto personale: "Giocavo a calcio, ammetto che non seguo il campionato da un bel po'. Ho tifato da piccola per il Milan". Poi, ha scherzato la segretaria, ha cambiato tifoseria "Quando ho capito di chi era".