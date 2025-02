video suggerito

Schlein a Meloni: “Pericoloso trattare da soli con Trump sui dazi, aiuti l’Ue a restare unita” La segretaria del Pd Elly Schlein ha avvisato Meloni sui rischi di una trattativa bilaterale con Trump: “Se Meloni vuole aiutare l’Italia deve aiutare l’Europa a cambiare le regole, abbattere i veti e restare unita” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Se Meloni vuole aiutare l'Italia deve aiutare l'Europa a cambiare le regole, abbattere i veti e restare unita. È invece rischioso far valere con Trump relazioni bilaterali. Se ogni Paese comincia a trattare per sé, è l'inizio della fine della forza che ha l'Unione. Si fa presto a passare da prima della classe a strumento funzionale a un disegno di disgregazione", così la segretaria del Pd Elly Schlein, in un'intervista a La Repubblica, risponde alla premier Meloni, che ieri al Consiglio Ue ha detto di voler dialogare con Trump, che ha minacciato apertamente l'Europa.

Trump ha annunciato l'imposizione di dazi all'Ue, sulla scia di quelli varati, e poi sospesi dopo un negoziato, nei confronti di Messico e Canada, e sulla falsariga di quelli imposti alla Cina. Proprio oggi Pechino ha annunciato delle contromisure, varano delle sovrattasse sulle merci americane, un pacchetto che prende di mira il carbone e il gas naturale liquefatto (Gnl) con aliquote del 15%, più un'ulteriore tariffa del 10% su petrolio, attrezzature agricole e alcune automobili.

"Siamo di fronte alla saldatura tra il nazionalismo di estrema destra e il tecnocapitalismo che ha una concentrazione di potere, di ricchezza di tecnologia senza precedenti nella storia", ha detto Schlein, che ha partecipato a Bruxelles al prevertice del Partito socialista europeo. "Abbiamo cercato di suonare la carica, perché la destra si può battere", "in Italia lo abbiamo provato l'anno scorso in tre Regioni. Certo, non li battiamo rincorrendoli sul loro terreno, copiando le posizioni della destra sull'immigrazione o sulla sicurezza. Vinciamo quando li trasciniamo sul terreno su cui stanno più scomodi: la grande questione sociale. Salari bassi, precarietà alta, liste d'attesa lunghe in sanità, casa".

Secondo la segretaria dem ora "L'Europa è a un bivio: o è in grado di fare un passo avanti sull'unità, o sarà cancellata", "per la prima volta alcuni rappresentanti di Paesi storicamente più timidi sull'integrazione europea hanno detto che l'unica salvezza è reagire in modo unito. Davanti alla minaccia dei dazi, agli Stati Uniti che vogliono annettersi la Groenlandia, c'è la consapevolezza che nessuno si salva da solo".