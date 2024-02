Sardegna, Arianna Meloni minimizza: “Abbiamo perso di tremila voti, nessun litigio con gli alleati” Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha commentato la sconfitta del centrodestra in Sardegna: “Siamo arrivati tardi, secondo me, con il candidato, e hanno vinto per tremila voti. Dai, su”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

Di Marco Billeci e Luca Pons

"Siamo arrivati tardi con il candidato e hanno vinto per tremila voti. Dai, su". È secca l'analisi della sconfitta in Sardegna da parte di Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia e sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alle regionali, FdI ha imposto il suo candidato Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, dopo settimane di divisioni con la Lega, che invece avrebbe voluto ricandidare il governatore uscente Christian Solinas. Il nome di Truzzu si è rivelato perdente, considerando che il candidato del centrodestra ha preso meno voti di quelli arrivati alle sue liste.

Ai microfoni di Fanpage.it e di altri cronisti che l'hanno intercettata nei pressi di Palazzo Chigi, Meloni ha invece fatto capire che la sconfitta non sia stata un segnale allarmante: "Dai ragazzi, siamo arrivati tardi, secondo me, con il candidato, e hanno vinto per tremila voti. Dai, su". E alla domanda di Fanpage, se il ritardo non fosse stato causato anche dai litigi interni alla coalizione, ha ribadito: "Non abbiamo litigato, siamo gente che cerca di fare dei ragionamenti".

Un tenore diverso da quello dei commenti di alcuni esponenti della Lega, tra cui il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa, che ieri ha ribadito: "Noi abbiamo da sempre sostenuto che la continuità dei presidenti uscenti sia la scelta migliore per vincere. Dopodiché, il candidato ha scelto un altro candidato. Il governo Solinas era stato apprezzato dai sardi. Con Solinas non avremmo vinto? Non si può sapere, non si potrà mai sapere, ma la Lega con il partito di Solinas hanno aumentato i loro consensi rispetto alle elezioni politiche".

Arianna Meloni ha anche commentato le parole di sua sorella, che ieri parlando con i giornalisti ha scherzato: "Ho perso le elezioni e non possono nemmeno affogare il dispiacere nell'alcol, è Quaresima". Sul perché la presidente del Consiglio abbia detto "Ho perso", Arianna Meloni ha detto: "Perché è una brava persona. Ma abbiamo perso tutti".