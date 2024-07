Von der Leyen, oggi il voto per la Commissione Europea: “Serve UE forte, non permetterò a estremisti di distruggerla”, news in diretta

"In mezz'ora lei non ha mai parlato di povertà e disoccupazione, lei guadagna più di 30mila euro al mese ma un europeo su tre salta un pasto, esca dalla sua torre d'avorio". Lo ha detto la capogruppo della Sinistra Ue, la francese Manon Aubry, rispondendo al discorso di Ursula von der Leyen. "Non c'è da essere soddisfatti dal suo primo mandato e non c'è motivo di dargliene un secondo. Lei è stata condannata dalla Corte europeo per poca trasparenza nei vaccini oggi non dovrebbe essere qui ma davanti a un giudice. Lei ha speso parole per Gaza ma si è fatta fotografare con il criminale Netanyahu", ha concluso la capogruppo di The Left.