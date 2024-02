Meloni scherza con i giornalisti: “Non sono leggera, non posso neanche bere dopo la sconfitta in Sardegna” La premier Meloni ha scherzato con i giornalisti dell’Associazione della Stampa estera a Roma: “mi invitate nel giorno in cui perdiamo le elezioni in Sardegna, io sono in Quaresima, non posso neanche affogare i dispiaceri nell’alcol. Non è la giornata migliore per aspettarsi serenità e allegria da me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Complimenti per la nuova sede, chissà cosa penserà Silvio Berlusconi, questa banda di ‘comunisti' a Palazzo Grazioli. So che durante questo incontro ci si aspetta leggerezza da me, ma io non ero leggera nemmeno a 15 anni figuratevi dopo 16 mesi di governo. In tutto questo mi invitate nel giorno in cui perdiamo le elezioni in Sardegna, io sono in Quaresima, non posso neanche affogare i dispiaceri nell'alcol. Non è la giornata migliore per aspettarsi serenità e allegria da me", ha iniziato così scherzando il suo intervento la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, invitata questa sera alla cena annuale organizzata dall’Associazione della Stampa estera a Roma. È il secondo anno che i corrispondenti esteri organizzano questo appuntamento a cui nel 2022 partecipò l'allora premier Mario Draghi.

"Io vorrei conoscervi meglio, per avere un rapporto più franco. Può servire a me, per raccontare meglio cosa faccio, ma può servire anche a voi che siete stati mandati a raccontare all'estero la politica italiana, che spesso non conoscono neanche i politici italiani".

"Io sono cintura nera di stereotipi. Spesso vengo presentata come un marziano e un mostro, poi scoprono che ho due occhi…Posso provare a dirvi io chi sono, chi penso di essere. Sono Giorgia, qualcuno direbbe ‘sono una madre, sono cristiana'…".

Leggi anche Elezioni Sardegna, quello che Giorgia Meloni non ha visto arrivare

"Sono una giornalista come voi, ho speso due terzi della mia esistenza in politica, non avrei mai immaginato di essere dove sono, non mi piace starci e per questo forse ci rimarrò più di altri. Mi dicono che il mio slogan è ‘Moriremo tutti', sono d'accordo, non sono una persona ottimista. Nessuno dei miei sogni si è realizzato, volevo fare la cantante ma sono stonata, volevo giocare con la nazionale di pallavolo ma sono nana, volevo conoscere Michael Jackson ma è morto prima".

"Sono leale, ho molti dei setti vizi capitali, ma non ho quello più devastante per i politici, che è la vanità. A dispetto della mia faccia non sono sempre arrabbiata, avevo questa faccia corrucciata anche a scuola, ma amo ridere, anche di me stessa. Le cose che mi fanno arrabbiare di più sono la slealtà e perdere a burraco. La cosa che amo di più dopo mia figlia è questa Nazione".

"Ho sofferto da patriota un'Italia sempre guardata dall'alto in basso, mi sono data come primo obiettivo restituire a questa Nazione la sua credibilità, basta con l'Italia ‘spaghetti e mandolino', e questo riguarda il tema della politica estera, che voi seguite. Penso ci siano quelli che fanno politica per prendere voti e quelli che prendono voti per fare politica. Noi quest'anno abbiamo la presidenza del G7, c'è un tema che ci riguarda tutti, che è quello dell'intelligenza artificiale, che rischia di cancellare la stampa. L'intelligenza artificiale è una grande opportunità, se governata. Noi rischiamo un impatto sul mercato del lavoro che riguarda professioni altamente qualificate, come il giornalismo".

"Abbiamo lanciato Btp Valore per i piccoli risparmiatori, abbiamo raccolto nella prima giornata oltre 6 miliardi di euro", ha aggiunto.

"A questo Paese serve stabilità e per questo abbiamo proposto una riforma costituzionale che garantisca che siano i cittadini a scegliere chi governa e, se quel governo scelto dai cittadini va a casa, si torni a votare: democrazia". Con il premierato "vorrei dare stabilità e maggiore peso ai cittadini nella scelta dei propri governi. Lo so, sono noiosa, non mi lancerò in una danza stasera, non è il giorno giusto. Mi avete invitato a questa cena e poi mi avete spiegato che quando avete invitato Draghi dopo due giorni è caduto, gli avete portato una sfiga senza precedenti… Farò del mio meglio per allontanarmi il prima possibile da questa sala per cercare di rimanere un pochino a governare questa nazione".