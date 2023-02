Sanremo, Salvini e Calderoli rispondono a Paola Egonu: “L’Italia non è razzista, parole inopportune” Dopo l’intervento di ieri sera al festival di Sanremo, arrivano le critiche alla pallavolista Paola Egonu da parte di due ministri leghisti. Matteo Salvini dice che le sue parole sono state “inopportune”, mentre per Roberto Calderoli rivendica che “avrà incontrato qualche stupido”.

A cura di Luca Pons

"Le parole di Paola Egonu sono state per me inopportune. Non l'ho sentita, non ho visto il festival, è una grande atleta, ma credo che parlare di un'Italia razzista sia ingiusto nei confronti degli italiani". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, questa mattina ospite di Telelombardia. Il riferimento è all'intervento di ieri della pallavolista, che al festival di Sanremo ha parlato anche della sua esperienza come vittima di razzismo in Italia.

In conferenza stampa, prima del festival, l'atleta ha risposto a una domanda dicendo che "l'Italia è un paese razzista, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c'è razzismo la risposta è sì". Ha anche specificato: "L'Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose". Le sue parole, però, non sono piaciute al segretario leghista e ministro dei Trasporti Salvini. E neanche a un altro esponente della Lega e del governo Meloni, il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.

"Vorrei parlarle per capire le ragioni di quel che dice. Per me l’Italia non è razzista", ha detto Calderoli in un'intervista al Corriere della Sera. "Se si parla di un Paese intero non si può lanciare un’accusa del genere. Può essere, invece, che l’atleta si sia imbattuta in qualche stupido che ha avuto nei suoi confronti un comportamento assolutamente da condannare. Fare differenze sulla base del colore della pelle non è ammissibile".

Commentando il passato della Lega Nord e le ripetute accuse di razzismo e discriminazione, sia verso le persone straniere che nei confronti degli abitanti del Sud Italia, Calderoli ha detto: "È un'accusa che sento fare da quando la Lega è nata. Guarda caso, però, proprio noi abbiamo avuto un amministratore locale, che poi è stato eletto senatore, di origine nigeriana". Si tratta di Toni Iwobi, ex senatore che alle ultime elezioni non è stato ricandidato e ha scritto su Twitter che "non sempre l’impegno politico è riconosciuto come dovrebbe" nonostante i "28 anni passati nella Lega".

"È sempre stata una narrazione alimentata ad arte per cercare di contrastarci visto che avevamo argomenti validi", ha continuato Calderoli. Anche "la contrapposizione fra Nord e Sud era funzionale a sbarrarci la strada", ma "con i fatti, abbiamo dimostrato che perseguiamo una battaglia perché tutto il Paese cresca pur nelle sue differenze".

Cosa ha detto Paola Egonu sul razzismo nel suo monologo a Sanremo

Già due giorni fa, Matteo Salvini aveva commentato così la presenza di Egonu a Sanremo: "È una grande sportiva, una grande pallavolista, ma spero che non venga a fare una tirata sull’Italia paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti fuorché quello di essere razzisti. Sono un popolo che accoglie e che allunga la mano a tutti. Ecco, mi auguro che gli italiani, che già hanno tanti problemi, non si sentono colpevolizzati da tizio o da caio che usano la tv pubblica per fare la morale a qualcuno".

Le risposte di Salvini e Calderoli si sono concentrate sulla conferenza stampa di Egonu. Nel suo monologo a Sanremo, l'atleta ha parlato di razzismo solo in questo passaggio: