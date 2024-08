video suggerito

Salvini smentisce il partito di Vannacci: "Sarà con la Lega a Pontida" Matteo Salvini ha smentito i rumors che vedono il generale Roberto Vannacci pronto a lasciare la Lega per costruire un suo partito. "Con lui ce la ridiamo. Sarà con la Lega a Pontida per il grande raduno del 6 ottobre", ha dichiarato il vicepremier.

A cura di Giulia Casula

"C'è qualche giornale che si inventa i partiti che non ci sono, il partito di Vannacci. Anche questa mattina ho sentito via sms Roberto Vannacci con cui ce la ridiamo delle ricostruzioni surreali su presunti partiti", così il leader della Lega, Matteo Salvini chiude all'ipotesi che vede il generale del Mondo al Contrario pronto ad abbandonare Via Bellerio e a fondare un partito tutto suo.

"Vannacci è stato alla festa della Lega a Pontida la settima scorsa e sarà a Pontida al grande raduno domenica 6 ottobre", ha chiarito nel corso di una diretta sui suoi social. "L'anno scorso i giornali e le televisioni di sinistra hanno insultato Vannacci per settimane intere e lo hanno aiutato a vendere il suo libro. Gli italiani gli hanno dato più di mezzo milione di voti con il simbolo della Lega alle scorse elezioni europee. Io penso che potrà fare tanto per la Lega e per l'Italia combattendo le nostre battaglie a Bruxelles".

Nelle scorse settimane si erano rincorse le voci di una possibile scissione di Vannacci dalla Lega. Il comunicato pubblicato dal comitato ‘Il Mondo al Contrario' e il riferimento alla sua trasformazione da realtà culturale a politica aveva alimentato i rumors su un presunto piano del generale per offrire una nuova casa alla destra sovranista italiana.

"Vannacci non ha intenzione di fare nessun partito", ha ribadito ancora Salvini. "Sarà con migliaia di persone a Pontida domenica 6 ottobre e lo ringrazio perché farà in Europa battaglia a difesa dell'Italia e degli italiani".

La smentita è arrivata anche dallo stesso generale."Si sono inventati questa cosa che voglio fondare un mio partito. Ma io sono fedele alla parola data a Matteo Salvini", ha detto l'europarlamentare intervistato dal Corriere della Sera. "Smentisco nella maniera più assoluta. Queste sono le persone che vogliono mettere zizzania tra me e la Lega", ha precisato.

Alla domanda sull'associazione ‘Il Mondo al Contrario', fondata dall'ex commilitone di Vannacci, il tenente colonnello Fabio Filomeni, il generale ha risposto: "Quello che esiste è un movimento inizialmente culturale, ‘Il mondo al contrario', che si sta ampliando, perché c'è sempre più gente che mi supporta. Prima questo movimento seguiva un generale, poi uno scrittore, adesso segue un politico e sta quindi cambiando la propria ragione sociale".

"Lui (Filomeni ndr.) ha detto chiaramente che il movimento si trasformerà in un'associazione politica. Non sarà un partito, anche perché mancano le basi. Ma sarà un conglomerante di tutte quelle persone che sono tantissime e che farà bene al partito in cui mi troverò, che è la Lega", h spiegato, "Un comitato che mette insieme tutti quelli che vedono in Vannacci un esponente di spicco della politica moderna. Io con la Lega condivido dei principi chiarissimi: sicurezza, sovranità, radici, famiglia e cultura". Con Salvini "ci sentiamo spesso. Ma siamo sintonizzati senza doverci sentire continuamente. A Pontida sono stato acclamato da tanti leghisti sul ‘suolo sacro' della Lega. E il 6 ottobre ci tornerò. Tutti quelli che mi criticano non mi hanno mai conosciuto", ha concluso.