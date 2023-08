Salario minimo, Schlein: “Meloni sta prendendo tempo”. E l’opposizione lancia la raccolta firme online L’incontro sul salario minimo ha portato a un rinvio di almeno 60 giorni nel dibattito, anche se per Calenda è stato un momento “molto importante”. Per Elly Schlein il governo “sta solo prendendo tempo”, e intanto l’opposizione si prepara a lanciare una raccolta firme sul territorio e online.

A cura di Luca Pons

L'incontro con Giorgia Meloni per discutere di salario minimo ha lasciato umori contrastanti nell'opposizione. Da una parte, Carlo Calenda l'ha definito un momento "molto importante" che "non accadeva da trent'anni", perché c'è stato un confronto chiaro tra maggioranza e opposizione sui dettagli tecnici di una misura e perché da Meloni non è arrivata una chiusura netta. Dall'altra, la scelta della presidente del Consiglio di mettere in mezzo il Cnel e rimandare la discussione per 60 giorni è sembrata inutile, dato che "il Cnel ha già dato un suo contributo" e "non può essere considerato una sorta di arbitro tra le parti", come ha detto la deputata dem Maria Cecilia Guerra a Fanpage.it.

Elly Schlein è tornata sul tema in un'intervista a Repubblica, dove ha sottolineato che chiedendo l'intervento di Renato Brunetta (presidente del Cnel) "stanno solo prendendo tempo, perché non hanno né risposte alla nostra proposta di legge, né proposte loro da avanzare". E ha tracciato la linea da non superare le trattative: "Due capisaldi. Il primo: rafforzare i contratti collettivi, facendo valere per tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore la retribuzione del contratto firmato dalle organizzazioni più rappresentative. Il secondo: la necessità di fissare una soglia legale, 9 euro l’ora, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere".

In attesa che il Cnel elabori una sua proposta, comunque, l'opposizione proseguirà con la strada della raccolta firme. Alle feste di partito, ma anche online: "Partiamo con una raccolta firme, anche nelle feste dell’Unità. E come opposizione stiamo preparando un sito per firmare pure online".

Il sito dovrebbe essere lanciato già nei prossimi giorni, con il nome "Salario minimo subito", secondo quanto riportato dalla stampa. L'obiettivo non ufficiale, ma fatto trapelare dal Movimento 5 stelle, sarebbe di raggiungere un milione di sottoscrizioni. Con una quantità importante di consensi si potrebbe "rendere più difficile per la premier accantonare il problema del salario minimo con diversivi", ha detto Cecilia Guerra.

Da una parte si procederà online, quindi, e dall'altra sul territorio. Il Pd ha già fatto sapere che ci saranno banchetti alle feste dell'Unità, mentre il Movimento 5 stelle ha da poco inaugurato 90 nuove sezioni territoriali che saranno subito messe al lavoro. Per arrivare a settembre, quando riapriranno le porte del Parlamento, e poi a ottobre quando arriverà la fatidica proposta del Cnel, con un forte appoggio al testo originale della proposta. Ed evitare che, con rilanci continui ad altre priorità, il governo eviti il confronto sul tema del salario minimo a 9 euro l'ora.