Salario minimo, l’opposizione lancia una raccolta firme: “Non ci fermiamo, governo deve ascoltarci” Le opposizioni annunciano una raccolta firme sul salario minimo legale. Dopo il via libera alla sospensiva proposta dalla maggioranza, che ha rinviato la discussione in Parlamento a ottobre, Pd, M5s, Avs e Azione hanno deciso di portare l’iniziativa fuori dai palazzi.

A cura di Annalisa Girardi

Devono passare due mesi, prima che si torni a parlare di salario minimo legale. L'Aula di Montecitorio ha approvato la sospensiva di 60 giorni, proposta dalla maggioranza, e rimandato tutto all'autunno. Le opposizioni (meno Italia Viva) non sono però disposte a temporeggiare e annunciano una raccolta firme. "Ci mobiliteremo per rafforzare la nostra proposta, raccogliendo le firme dei cittadini e delle cittadine. Lo facciamo perché è una battaglia giusta e necessaria, nell'interesse di oltre tre milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici povere nel nostro Paese", ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

Anche il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha confermato l'iniziativa. "Abbiamo avviato una raccolta firme anche con le altre forze di opposizione, così che anche nelle Aule entri la forza della società civile", ha detto l'ex presidente del Consiglio. In una nota il suo partito ha ribadito: "Alla ripresa dei lavori parlamentari questa maggioranza non si dovrà confrontare solo con la nostra ostinata determinazione. Si ritroverà sul tavolo della discussione anche tutto il sostegno delle adesioni e delle firme dei cittadini in appoggio alla nostra proposta. In queste ore metteremo a punto insieme alle altre forze di opposizione la campagna per la raccolta firme".

Anche l'Alleanza di Verdi e Sinistra, in una nota firmata dai co-portavoci Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ha fatto sapere: "Loro rinviano e noi rilanciamo. Mentre la maggioranza e il governo fuggono dalla realtà di milioni di lavoratrici e lavoratori poveri rinviando la discussione sulla proposta delle opposizioni per il salario minimo legale, noi rilanciamo l'iniziativa nel Paese. Nelle prossime settimane lavoreremo con altre forze per coinvolgere cittadini e cittadine, raccoglieremo firme a sostegno di questa proposta di giustizia sociale per dare una risposta al governo delle ingiustizie sociali e ambientali".

Oltre a Pd, M5s e AVS, anche Azione ha annunciato l'adesione alla raccolta firme.