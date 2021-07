Rereferdum eutanasia, i primi dati: 100mila firme raccolte in un mese Prosegue la campagna per il referendum sull’eutanasia legale: in un mese raccolte 100mila firme. L’obiettivo è raccoglierne 500mila entro il 30 settembre. Cappato: “È impressionante vedere come il dibattito politico ufficiale si sia totalmente disinteressato della questione eutanasia e della raccolta firme in corso, mentre è in corso una mobilitazione in tutte le provincie italiane con code per firmare che si formano appena apriamo un banchetto”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il bilancio è più che positivo. L'Associazione Luca Coscioni ha divulgatoi primi dati sul referendum per l'eutanasia legale: alla data del battesimo 14 luglio, dopo un mese, sono state raccolte 100mila firme. Boom in cinque Regioni: Valle d'Aosta (con 41,5 ogni 10.000 abitanti), Piemonte (26,0), Umbria (24,8), Emilia-Romagna (20,3) e Trentino-Alto Adige (19,1) sono quelle che ne hanno raccolto di più. L'obiettivo naturalmente è ancora lontano, 500mila firme entro il 30 settembre, ma a questi ritmi sembra già a portata di mano.

Se si contano anche le sottoscrizioni negli uffici comunali, si arriva a 10mila adesioni in più. La mobilitazione maggiore tra il 9 e il 12 luglio, per i Referendum Days, con code di cittadini per firmare negli oltre 1000 tavoli allestiti in più di 250 Comuni.

Tantissimi i volontari coinvolti su tutto in tutta Italia provenienti da oltre 2000 comuni: 9360 volontari, 1802 autenticatori, di cui 1097 avvocati, 155 gli studi di avvocati aperti alle firme. A queste cifre nazionali si aggiungono oltre 70 italiani residenti all’estero intenti a raccogliere le firme nei consolati in giro per il mondo, per far partecipare anche gli iscritti all’AIRE direttamente nel luogo di residenza.

"Abbiamo creato le condizioni per raggiungere l'obiettivo delle 500.000 firme entro il 30 settembre, nonostante ostruzionismi e ostacoli di ogni tipo, che stiamo superando grazie all'opera straordinaria di 12.000 volontarie e volontari", ha dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. "È impressionante vedere come il dibattito politico ufficiale si sia totalmente disinteressato della questione eutanasia e della raccolta firme in corso, mentre è in corso una mobilitazione in tutte le provincie italiane con code per firmare che si formano appena apriamo un banchetto".

"Nessuna adesione tra i principali partiti nazionali, ostruzionismo in molti comuni che rifiutano i moduli e non collaborano con la raccolta firme negando strade e piazze, rinvio estenuante da parte del Governo sul tema della sottoscrizione telematica via Spid e firma digitale, assenza di informazione agli avvocati e a Consiglieri e dipendenti comunali sulla loro possibilità di autenticare le firme, assenza di qualsiasi tipo di comunicazione istituzionale da parte del servizio pubblico radiotelevisivo e totale eliminazione del tema dai principali salotti televisivi (molti dei quali prematuramente scomparsi causa vacanze) – denuncia Cappato – In questo contesto, i 12.000 volontari stanno realizzando un piccolo miracolo laico che vedrà ora il passaggio più difficile nel mese di agosto, con la chiusura degli studi degli avvocati e le vacanze di tanti. Dalla settimana prossima partirà anche la campagna per la sottoscrizione negli uffici comunali dove abbiamo inviato – a nostre spese – i moduli, in assenza della predisposizione di un sistema telematico pur previsto per legge".

Molte organizzazioni, movimenti e partiti hanno aderito al Comitato Promotore del Referendum: Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Eumans, Volt, Più Europa, Possibile, Sinistra italiana, Federazione dei Verdi, CGIL, i Gruppi consiliari del Movimento 5 Stelle di Lombardia, Piemonte, Toscana, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, quello del PD delle Marche, ARCI nazionale e il Movimento 6000 Sardine.

Sono scesi in campo anche diversi parlamentari: Teresa Bellanova, Emma Bonino, Valeria Fedeli, Matteo Mantero, Michela Montevecchi, Roberto Rampi; le deputate e i deputati Vittoria Baldino, Giusi Bartolozzi, Giuseppe Brescia, Enza Bruno Bossio, Valentina Corneli, Celeste D’Arrando, Carmen Di Lauro, Nicola Fratoianni, Roberto Giachetti, Antonio Lombardo, Riccardo Magi, Angela Masi, Leonardo Salvatore Penna, Stefania Pezzopane, Lia Quartapelle Procopio, Riccardo Ricciardi, Doriana Sarli,Ivan Scalfarotto, Lucia Scanu, Elisa Siragusa, Gilda Sportiello, Guia Termini, Elisa Tripodi, Giorgio Trizzino, Elio Vito.