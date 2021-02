Matteo Renzi torna sulla crisi di governo da lui innescata ormai alcune settimane fa. Nella sua enews di questa settimana, il leader di Italia Viva rivendica quanto fatto finora, si difende dagli attacchi e rilancia ancora sulla discussione dei contenuti. "Stamattina pensavo che ora ci sarebbe da fare una sola cosa – inizia Renzi – Andare a riprendere i giornali di questi tre mesi, i talk di questi tre mesi, i commenti social di questi tre mesi". Perché "tutti a dire: non si capisce che cosa vuole Renzi, non si capisce che cosa chiede Italia Viva, non si capisce perché la crisi adesso". E invece, secondo Renzi, "la verità era altrove".

Renzi rilancia ancora sui temi posti da Italia Viva, e rivendica: "Finalmente, grazie a noi, si discute di contenuti". Il senatore fiorentino elenca una serie di punti, chiedendo retoricamente se sia giusto o trattarli: i soldi europei per la sanità, le politiche attive sul lavoro, la strategia sul lavoro, la struttura del commissario Arcuri, la campagna vaccinale, la politica giustizialista, le scuole e il Recovery plan. "Queste cose vanno decise adesso", scrive Renzi. "Se non ci fosse stata Italia Viva questa discussione non l’avrebbe fatta nessuno".

Nei giorni in cui continuano le consultazioni, mentre il presidente della Camera Fico ha ancora meno di 48 ore per riferire a Mattarella, Renzi dice di sperare che "alla fine di questa settimana avremo il nuovo governo". L'esecutivo "dovrà essere all’altezza delle sfide di questo periodo e dovrà essere un governo di persone capaci e meritevoli. Solo così l’Italia si salva". In questa battaglia, secondo Renzi, "non c’è l’immagine di uno da difendere, ma il futuro del debito pubblico da salvare. L’Italia si sta giocando l’osso del collo. E noi stiamo combattendo per dare qualità e benessere ai nostri figli".