Regionali, in Toscana il M5s appoggerà il governatore uscente Pd Giani: cosa hanno deciso gli iscritti

Il M5s appoggerà la candidatura di Eugenio Giani alla Regionali in Toscana, dove in autunno il governatore uscente del Partito democratico cercherà la riconferma. È l'esito del voto online a cui hanno partecipato gli iscritti, che tramite la piattaforma ‘Sky vote' si sono espressi sulla decisione di prendere parte alla coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato dem che sarà ufficializzato stasera.

L'idea di ricorrere alla consultazione è maturata su impulso del presidente Giuseppe Conte dopo le tensioni che erano emerse tra i 5Stelle, divisi tra chi appoggiava la candidatura di Giani e chi invece preferiva una corsa in solitaria. Ha vinto dunque l'opzione dell'appoggio a Giani. La consultazione si è aperta ieri, alle 21, e si è conclusa oggi alle 18. I dati certificati, divulgati poco fa sulla piattaforma web nazionale dei 5 Stelle, hanno chiarito che la base sostiene l'alleanza col Partito democratico: 1.538 iscritti infatti, hanno votato a favore della sottoscrizione di un accordo con i dem in Toscana, contro 1.030 militanti che si sono detti contrari, preferendo l'altra opzione. Dei 5.202 aventi diritto di voto, hanno votato in 2.568.

Nonostante una significativa resistenza interna, espressa nel corso delle ultime settimane anche da alcuni gruppi territoriali, il Movimento sosterrà la corsa di Giani per un secondo mandato. La sua candidatura verrà ufficializzata stasera, quando si svolgerà la direzione regionale del Pd e Giani verrà in una coalizione larga, che comprende Pd, Avs, +Europa, Sce, Iv e, a questo punto, M5s.

"Accolgo con soddisfazione l'esito della consultazione del M5s, che apre la strada alla costruzione di una coalizione progressista per le prossime elezioni Regionali. Un risultato importante che rende la nostra regione protagonista della nuova stagione politica e rafforza il dialogo tra forze politiche e civiche impegnate per una Toscana più giusta, moderna, verde e solidale", ha dichiarato il presidente toscano commentando l'esito del voto online dei pentastellati. "Voglio ringraziare il Partito Democratico della Toscana e in particolare il segretario regionale Emiliano Fossi, che pazientemente ha saputo tessere la tela dell'unità e della convergenza", ha aggiunto Giani in una nota. "Sono convinto dell'importanza dell'alleanza politica proposta dalla segretaria Elly Schlein a livello nazionale, inizia ora un percorso condiviso, che sono certo potrà dar vita a un progetto di governo forte, inclusivo e all'altezza delle sfide future", ha concluso.

Anche per il deputato Pd Marco Furfaro l'apertura dei 5S alla corsa di Giani e alla realizzazione di un campo largo in Toscana "è un segnale importante, che va nella direzione giusta: costruire un fronte largo e credibile, capace di offrire un'alternativa solida alla destra di Meloni", ha dichiarato.