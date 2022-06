Referendum Giustizia, i risultati definitivi dei cinque quesiti, affluenza al 20,8% Solo il 20,8% degli elettori ha votato per il referendum sulla giustizia. Non sì raggiunto il quorum del 50%+1, necessario a rendere valida la consultazione. I risultati dei singoli quesiti.

A cura di Giacomo Andreoli

Il referendum sulla Giustizia ha coinvolto solo il 20,8% degli elettori, lontanissimo dal quorum del 50%+1 necessario a rendere valida la consultazione. Quando sono state scrutinate tutte le schede nei 7.903 comuni dove si è votato, il dato ufficiale parla quindi di un'affluenza inferiore al 21%. Nei comuni dove non si è contemporaneamente votato per le comunali, secondo l'analisi di Youtrend, si sarebbe recato ai seggi solo il 14,7% degli aventi diritto. Questo dimostra che non si è recato al voto nemmeno tutto l'elettorato del centrodestra (che secondo i sondaggi vale circa il 48% degli aventi diritto), nonostante la Lega fosse la promotrice del referendum e Forza Italia l'abbia appoggiato direttamente. Entrando nel merito dei cinque quesiti, il risultato vede sempre la vittoria del Sì, anche se con percentuali molto diverse.

Per quanto riguarda il primo quesito, relativo all'abolizione del Decreto Severino, il Sì è stato scelto dal 53,97% dei votanti, contro il 46,03% dei No. Le schede bianche o nulle sono state 758.156. Il secondo quesito, relativo alla limitazione delle misure cautelari, ha visto il Sì prevalere con il 56,12% dei voti, contro il 43,88% del No. Qui le schede bianche e nulle sono state 823.730.

Quanto al terzo referendum, sulla separazione delle carriere dei magistrati tra pm e giudici, il Sì ha vinto con il 74,01% dei voti, mentre il no ha ottenuto il 25,99% dei consensi. Le schede bianche e nulle sono state 833.081. Percentuale alta per il Sì (71,94%) anche nel caso del quarto quesito, relativo alla partecipazione di avvocati e professori universitari alla valutazione dei magistrati. Il No, invece, ha ottenuto il 28,06%. Sono 898.115 le schede bianche o nulle. Infine l'ultimo e quinto referendum, sulle modalità di elezione dei magistrati nel Csm, ha visto il Sì prevalere con il 72,52% dei voti, contro il 27,48% del no. Le schede bianche e nulle sono state 879.395.