Quanto spenderanno le famiglie per le bollette di luce e gas nel 2024 Quanto spederà una famiglia tipo nel 2024 per pagare le bollette della luce e del gas? È la domanda a cui prova a rispondere un'indagine di Assium e Consumerismo.

A cura di Annalisa Girardi

Nel 2024 la spesa minima delle famiglie per le bollette di luce e gas sarà di circa 1.75o euro, ben 650 euro in più rispetto al 2020. È quanto emerge da un'indagine di Assium e Consumerismo: tenendo conto di tutti i fattori che incidono sul prezzo finale in bolletta – dal prezzo della materia prima ai costi di trasporto, passando anche per tasse e oneri di sistema – le due associazioni hanno rilevate che quest'anno le forniture di luce e gas per una famiglia media saranno decisamente più costose e ben lontane dai minimi registrati negli anni precedenti alla crisi energetica.

La spesa ipotizzata nell'indagine va da un minimo di 1.750 euro a un massimo di 3.900, nel caso in cui dovesse concretizzarsi gli scenari peggiori, sia a livello climatico che di tariffa nel mercato. Va anche tenuto in considerazione che nel 2024 moltissime famiglie usciranno dal mercato tutelato: la scadenza è fissata al 10 gennaio per quanto riguarda il gas e al 1° luglio per l'energia elettrica. Da queste date moltissimi utenti si troveranno sul mercato libero e saranno quindi esposti alla volatilità persistente dei prezzi, nonché all'aumento dei costi di trasporto che si sono registrati negli ultimi anni a causa della pesante inflazione.

Con il 2023, inoltre, finisce anche il bonus sociale potenziato che riguardava tanto le bollette di elettricità e gas quanto quella dell'acqua. Dal 1° gennaio di quest'anno torna in vigore il bonus sociale ordinario, a cui può accedere chi presenta un Isee fino a 9.530 euro (una cifra che si può alzare anche fino a 20 mila euro in presenza di quattro figli a carico): questo riguarda però solo gas e acqua. Per la bolletta dell'elettricità infatti fino al 31 marzo il beneficio resterà potenziato, con una soglia di accesso più alta, di 15 mila (che salgono fino a 30 mila con oltre i tre figli a carico).