Quanti over 50 non hanno ancora ricevuto il vaccino contro il Covid Secondo il report settimanale del generale Figliuolo, pubblicato sul sito del governo, sono poco meno di tre milioni gli italiani di più di cinquant’anni che ancora non hanno ricevuto neanche la prima dose di vaccino contro il Covid. La maggior parte si concentra nella fascia 50-59. Tra i più giovani spicca la fascia 20-29 anni, vaccinata in percentuale più di quella 30-39 e di quella 40-49.

A cura di Tommaso Coluzzi

La campagna di vaccinazione contro il Covid prosegue, ma i ritmi continuano ad allentarsi. Il report settimanale dell'Ufficio del commissario straordinario all'emergenza Figliuolo, pubblicato sul sito del governo come ogni venerdì pomeriggio, racconta dei numeri in aumento rispetto alla popolazione che ha ricevuto il vaccino contro il Covid, ma anche un ulteriore rallentamento. Nell'ultima settimana sono state somministrate in totale 1.080.499 dosi di vaccino, tra prime e seconde. La media giornaliera, chiaramente con dei picchi massimi e minimi, è di circa 154mila somministrazioni quotidiane. Nulla a che vedere con i numeri di qualche mese fa. Il problema, però, non sono le dosi, visto che le forniture continuano ad arrivare puntualmente e attualmente ci sono circa 13,8 milioni di dosi ferme nei depositi nel nostro Paese.

Ci sono ancora tre milioni di over 50 che non hanno fatto il vaccino

Quando si guardano i dati settimanali, l'occhio cade sempre sul numero degli over 50 che non hanno ancora ricevuto neanche una dose di vaccino contro il Covid. Con questo report scende (finalmente) sotto quota tre milioni: precisamente sono ancora 2.987.859 in totale. Gran parte è concentrata in una fascia d'età: tra i 50 e i 59 anni sono ancora 1.435.196 le persone che non hanno ricevuto neanche una dose, pari al 14,87% di quella fascia di popolazione. A salire la percentuale diminuisce: tra i sessantenni mancano all'appello ancora 839.670 persone (11,12% del totale); tra i settantenni ne mancano 483.149 (8,03% del totale); tra gli ultraottantenni sono 229.844 quelli senza neanche una dose di vaccino, pari al 5,04%.

Leggi anche Salvini non ha ancora capito come funzionano vaccini e mascherine

I ventenni sono vaccinati più dei trentenni e dei quarantenni

Tra la popolazione più giovane invece, dai 49 anni in giù, la fascia che più ha risposto alla vaccinazione in percentuale sul totale è quella dei ventenni: tra i 20 e i 29 anni sono 914.671 quelli che non hanno ricevuto neanche la prima dose, cioè 15,21% della popolazione di quell'età. Nella fascia 30-39 ne mancano ancora 1.379.327 (il 20,30% del totale), in quella 40-49 ben 1.702.924 (il 19,38% del totale).