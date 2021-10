Quando arrivano i risultati delle elezioni comunali: chi vincerà il ballottaggio Oggi si conosceranno i nomi dei nuovi sindaci di diverse città italiane che sono tornate alle urne per il turno di ballottaggio. Tra i comuni al voto ci sono anche Roma, Torino e Trieste. Già nel corso del pomeriggio sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla base degli exit poll che saranno diffusi subito dopo la chiusura dei seggi e delle proiezioni che, invece, arriveranno in contemporanea allo scrutinio delle prime schede elettorali.

A cura di Giuseppe Pastore

Manca poco ormai per conoscere i nuovi sindaci delle città italiane che ieri e oggi sono tornate alle urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative 2021. Il primo turno del 3 e 4 ottobre, infatti, in alcuni Comuni non è stato sufficiente a far ottenere il 50% + 1 dei voti, necessario per portare alla vittoria uno dei candidati alla prima tornata utile. Così, in alcune grandi città nessuno degli aspiranti sindaco è riuscito a spuntarla al primo turno e, come previsto dalla legge per i Comuni con più di 15mila abitanti, è stato fissato il secondo turno nella seconda domenica successiva. Al ballottaggio sono finite le città di Roma, Torino e Trieste, ma anche i sei capoluoghi di provincia di Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona e Varese. Per conoscere i primi risultati bisognerà attendere l'orario di chiusura dei seggi. A partire dalle ore 15, infatti, saranno diffusi gli exit poll a cui seguiranno, nel pomeriggio, le prime proiezioni elaborate sulla base delle schede elettorali scrutinate nei vari seggi.

Quando si saprà chi ha vinto il ballottaggio alle elezioni

Per avere i risultati definitivi dei ballottaggi delle elezioni comunali 2021, bisognerà attendere la fine degli spogli nelle sezioni delle varie città. Prima però si potrà conoscere l'andamento del voto grazie agli exit poll che saranno diffusi subito dopo le 15 sulla base delle interviste fatte ai cittadini all'uscita dai seggi. Si tratta di dati puramente indicativi, ma comunque in grado di indicare le preferenze degli elettori. Non appena sarà stato scrutinato un numero sufficiente di schede elettorali, invece, gli istituti demoscopici elaboreranno le prime proiezioni che saranno in grado di fornire un quadro più attendibile dell'esito del voto in attesa delle percentuali definitive che arriveranno a fine giornata.

I risultati sugli eletti nei Consigli comunali

Nel turno di ballottaggio vince il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze. Gli elettori, infatti, sono chiamati a votare per uno dei due aspiranti sindaco riportati sulla scheda elettorale mentre non sarà possibile esprimere preferenze per i candidati consiglieri comunali per i quali restano valide quelle già ottenute al primo turno. Nonostante ciò, per la composizione del nuovo Consiglio comunale sarà necessario attendere comunque il risultato dei ballottaggi, così da poter attribuire i seggi disponibili in ogni città in base alle percentuali definitive che sono state raccolte. Certamente i candidati più eletti nelle varie liste hanno già la certezza di entrare nell'assemblea cittadina, ma per la sua composizione definitiva bisognerà attendere i risultati finali.

Dove seguire i risultati delle elezioni 2021

I risultati in tempo reale dei ballottaggi delle elezioni comunali 2021 saranno aggiornati sul sito di Fanpage.it. A fine giornata, sarà il Viminale a diffondere le percentuali effettivamente ottenute dagli aspiranti sindaco di ogni città. Intanto, sarà possibile seguire i dati di exit poll e proiezioni già nel corso del pomeriggio. A partire dalle 15, infatti, le varie emittenti televisive trasmetteranno gli aggiornamenti di sondaggi e proiezioni di voto in collaborazione con i diversi istituti demoscopici.