Elezioni Trieste, è ballottaggio tra Dipiazza e Russo: orari seggi e pdf della scheda elettorale A Trieste nessuno dei candidati sindaco è riuscito a spuntarla al primo turno delle elezioni comunali, rinviando tutto al ballottaggio (di oggi e domani) tra il primo cittadino uscente Roberto Dipiazza per il centrodestra e il vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli, Francesco Russo per il centrosinistra. Vediamo chi sono i due candidati, come votare al secondo turno e com’è la scheda elettorale.

A cura di Giuseppe Pastore

A Trieste la competizione elettorale si riduce a una sfida a due. Nel turno di ballottaggio di oggi e domani si contenderanno la guida della città il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza e il vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia, il dem Francesco Russo. Il primo parte da favorito in questa seconda tornata elettorale, avendo raccolto al primo turno quasi il 47% dei voti contro il 31% ottenuto dallo sfidante. Le comunali 2021 avevano tutta l'aria di una vittoria annunciata a favore di Dipiazza, ma le percentuali non hanno consentito di spuntarla al primo turno. E adesso, lo sfidante di centrosinistra Francesco Russo si presenta al secondo appuntamento elettorale senza nessun apparentamento, ma con il favore di altre forze politiche scese in campo. Sono in due, infatti, gli ex candidati sindaco provenienti dall'area di sinistra che hanno dichiarato il loro sostegno per Russo al ballottaggio. Si tratta di Riccardo Laterza, il 28enne a guida della lista "Adesso Trieste" e delle due liste di Tiziana Cimolino (Sinistra in Comune e la lista dei Verdi). Al primo turno Laterza ha incassato quasi il 9% di preferenze, risultando terzo tra gli aspiranti sindaco di Trieste e superando anche la candidata pentastellata Alessandra Richetti. A proposito di 5 Stelle, invece, non è arrivata nessuna indicazione dal Movimento che lascerà libertà di voto ai suoi elettori.

Chi sono i candidati al ballottaggio a Trieste

Mentre Roberto Dipiazza punta a riconfermarsi sindaco di Trieste, Francesco Russo tenta di dare un cambio di passo alla città. Sono loro i candidati al ballottaggio di Trieste. Dipiazza cerca il suo quarto mandato nel capoluogo friulano, dopo averlo guidato dal 2001 al 2011 e poi ancora dal 2016 ad oggi, sempre in coalizioni di centrodestra di cui è un esponente di lungo corso. Dagli anni '90, infatti, ha militato in Forza Italia mentre oggi si ripropone con una lista civica e a capo di una coalizione composta anche da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il suo sfidante Francesco Russo, invece, è sceso in campo da vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia, oltre che da docente universitario. Anche per lui, la militanza politica è storica essendo già stato senatore per il PD dal 2013 al 2018 e tutt'ora iscritto al Partito Democratico che guida la coalizione di centrosinistra in suo sostegno e in cui figura anche Italia Viva, oltre ad alcune liste civiche.

Elezioni Trieste, gli orari di apertura e chiusura dei seggi il 17 e 18 ottobre

Il ballottaggio a Trieste si svolgerà nelle giornate di oggi, domenica 17 ottobre e di domani, lunedì 18 ottobre. Mentre oggi sarà possibile votare dalle ore 7 alle ore 23, domani i seggi elettorali apriranno alle 7, ma chiuderanno alle 15. Da quell'ora avrà inizio lo spoglio delle schede elettorali che porterà alla vittoria uno dei due aspiranti sindaco. Così come per il primo turno, anche al secondo turno potrebbe accadere che qualcuno all'ora di chiusura dei seggi non abbia ancora votato. In questo caso, il presidente può ammettere ugualmente al voto gli elettori in attesa e posticipare la chiusura del seggio per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di voto. Solo dopo sarà possibile iniziare lo spoglio.

Come si vota al ballottaggio: il fac simile della scheda elettorale

Sulla scheda elettorale, di colore arancione, saranno indicati solo i nomi dei due candidati arrivati al secondo turno e le liste collegate a ciascuno. La modalità di voto per il ballottaggio è più semplice di quella del primo turno perché agli elettori basterà barrare il nome di uno dei due candidati, il simbolo di una lista collegata o entrambi, per esprimere la propria preferenza. Non sarà possibile, invece, né avvalersi del voto disgiunto né votare per i singoli consiglieri comunali per i quali restano valide le preferenze eventualmente espresse il 3 e 4 ottobre. Sarà eletto sindaco lo sfidante che, tra Dipiazza e Russo, avrà ottenuti più voti. Qui, il fac simile della scheda elettorale.