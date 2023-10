Quali sono i migliori ospedali d’Italia: i vincitori nel pubblico e nel privato secondo Agenas L’Agenas ha annunciato che, per il secondo anno di seguito, l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche sono le migliori strutture sanitarie d’Italia per livello di cure garantite.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha pubblicato la classifica dei migliori ospedali d'Italia. Le strutture vincitrici, una pubblica e una privata, sono le stesse dello scorso anno: l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Il primo è privato e il secondo è pubblico, e dominano la classifica del Programma Nazionale Esiti dell'Agenzia sviluppato su mandato del ministero della Salute. Per risultare le migliori, le due strutture sanitarie hanno riportato una valutazione di qualità alta o molto alta in almeno sei aree cliniche sulle otto totali che venivano valutate tra cardiocircolatorio, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologia, osteomuscolare, nefrologia, sistema nervoso e gravidanza e parto.

Sono state 331 in tutto le strutture valutate, in Italia, per almeno sei aree cliniche. Tra i privati solo l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano ha avuto la valutazione alta o molto alta in sette aree su otto. Nel pubblico, l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, ha raggiungo la qualità alta o molto alta in sei aree. La maggior parte delle altre strutture ospedaliere, invece, hanno delle aree di eccellenza, che spesso raggiungono livelli molto alti, mentre in altre non si va oltre il livello basso o molto basso.

"La qualità clinica è una passione che ci spinge ogni giorno a migliorare le cure per i nostri pazienti. Tutti in ospedale condividiamo questo impegno, dai professionisti sanitari ai manager che sono valutati anche in base al raggiungimento di obiettivi clinici misurabili – ha detto in una nota Patrizia Meroni, direttrice clinico-sanitaria di Humanitas – Sapere di contribuire alla qualità del servizio sanitario italiano ci rende orgogliosi e la conferma, per il secondo anno, come miglior ospedale del Paese ci spinge a lavorare ancor di più in questa direzione".

"Questo riconoscimento dimostra il grande impegno della classe medica, sanitaria, infermieristica – ha commentato all'Ansa il direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Armando Gozzini – È un risultato che serve da esempio. Cerchiamo di proseguire così pur tra gli alti e bassi tra risorse finanziarie e umane. Il sistema sta vivendo grossi cambiamenti, per questo questo risultato è ancora più premiante".