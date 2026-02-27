Quali sono i migliori ospedali al mondo nel 2026, un solo centro italiano in top 50: la classifica Newsweek

È stata pubblicata dalla rivista Newsweek, in collaborazione con la piattaforma dati globale Statista, la classifica World's best hospitals, elaborata combinando un ampio sondaggio internazionale tra professionisti sanitari, dati indipendenti sulla qualità delle cure e sulla sicurezza dei pazienti, e indicatori derivati dalle loro valutazioni e dai risultati clinici riportati.

Nell'edizione 2026 sono stati valutati 2.500 ospedali in 32 Paesi, con una sezione dedicata agli ospedali specializzati in 12 aree cliniche, tra le quali la pediatria, ma non solo. Ogni ospedale è stato esaminato e ha ricevuto un punteggio basato su 4 fonti di dati: raccomandazioni di esperti medici; parametri di qualità ospedaliera; dati esistenti sull'esperienza dei pazienti e il Patient-Reported Outcome Measures Implementation Survey di Statista. La metodologia del 2026 ha ampliato le precedenti edizioni, includendo per la prima volta Filippine e Turchia. Inoltre, si spiega nella presentazione, quest'anno si attribuisce maggiore importanza alle metriche di qualità ospedaliera, incorporando nuovi dati su accreditamento, qualità, sicurezza ed esperienza del paziente in diversi Paesi.

I primi 5 ospedali a livello mondiale sono risultatu la statunitense Mayo Clinic-Rochester (Rochester, Minnesota), il Toronto General-University Health Network (Canada), la Cleveland Clinic (Usa), il Karolinska Universitetssjukhuset di Stoccolma (Svezia) e il Massachusetts General Hospital di Boston (Usa).

Quali sono gli ospedali d'Italia migliori nella classifica mondiale

Ci sono ben tredici strutture sanitarie italiane in classifica. Ma per trovare il primo ospedale italiano bisogna scorrere fino al 33esimo posto, dove si colloca il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il suo è il miglior risultato di un ospedale italiano a livello mondiale in otto edizioni di questo ranking.

Fra altre strutture italiane al top nel mondo ci sono poi 5 ospedali della Lombardia, fra cui il Niguarda di Milano, finito sotto i riflettori internazionali per le cure prestate ai ragazzi feriti nell'incendio di Crans-Montana in Svizzera e per l'attività da ospedale olimpico nei Giochi invernali di Milano Cortina 2026.

Il Niguarda è il secondo ospedale migliore d'Italia e si classifica 43esimo nel ranking mondiale. Subito dopo, scorrendo ancora, si trova l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano), 51esimo nel mondo e terzo d'Italia, seguito da Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato al 57esimo (quarto centro italiano). È 76esimo il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, mentre con il 104esimo posto dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo c'è ancora la Lombardia in vetta.

La 127esima posizione è per l'Azienda Ospedale Università di Padova e la 134esima è occupata dal Policlinico San Matteo di Pavia. Il centro lombardo è seguito al 142esimo posto da un'altra struttura veneta, l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona – Ospedale Borgo Trento e al 192esimo dalla toscana Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze. La seconda struttura dell'Emilia-Romagna nel ranking mondiale è l'Aou Policlinico di Modena, 198esima.

Chiudono l'elenco degli ospedali tricolore al top l'Azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma (203esima nel mondo) e il presidio ospedaliero Molinette – Aou Città della Salute e della Scienza di Torino (221esimo).

L'ospedale pediatrico Bambino Gesù al primo posto in Europa

Il Bambino Gesù è stato inserito anche quest'anno nella classifica World's best hospitals. Si tratta del primo ospedale pediatrico d'Europa, sesto nel ranking mondiale delle strutture pediatriche specialistiche, unico ospedale pediatrico che opera nel sistema sanitario italiano a rientrare tra i primi 30 al mondo.

L'ospedale, non profit e di proprietà della Santa Sede, è parte integrante del Servizio sanitario nazionale. Lo comunica, in una nota, la stessa struttura: "Si tratta di un riconoscimento che nasce dal lavoro di squadra quotidiano di tutta la comunità dell'Ospedale: medici, infermieri, operatori sanitari, personale tecnico e amministrativo, ricercatori, volontari e personale religioso che, insieme, si prendono cura dei bambini e delle loro famiglie – dichiara il presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, Tiziano Onesti -. È l'impegno silenzioso di queste donne e di questi uomini – in reparto, in laboratorio, negli uffici, nei servizi di accoglienza e di supporto – a rendere possibile un'assistenza altamente specializzata, unita all'attenzione alla dimensione umana e relazionale della cura".