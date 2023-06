Primo giorno da inviato speciale Ue nel Golfo per Di Maio, che twitta (in arabo): “Sono pronto” “Primo giorno in carica come rappresentante speciale per l’Ue nel Golfo. Sono pronto e pienamente impegnato con gli altri Stati membri, le istituzioni dell’Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione”: lo scrive, con un nuovo profilo, Luigi Di Maio su Twitter.

A cura di Annalisa Girardi

Primo giorno di lavoro come rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo persico per Luigi Di Maio. Che anche su Twitter esordisce con un nuovo profilo. "Primo giorno in carica come rappresentante speciale per l'Ue nel Golfo", ha scritto l'ex ministro degli Esteri in inglese e anche in arabo e persiano. Di Maio era stato ufficialmente nominato inviato speciale dell'Unione europea nel Golfo alcune settimane fa, indicato dall'Alto Rappresentante dell'Ue, Josep Borrell.

"Sono pronto e pienamente impegnato con gli altri Stati membri, le istituzioni dell'Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione. C'è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e prosperità condivise".

La conferma di Borrell era arrivata dopo una ratifica del Consiglio. "Di Maio ora ha un mandato ambizioso da completare: portare le partnership tra l'Ue e i Paesi del Golfo a un nuovo livello strategico, per il nostro mutuo beneficio". L'ex leader del M5s aveva risposto: "È una grande responsabilità. Sono pronto a impegnarmi, ascoltare e trovare con gli Stati membri e ognuno dei nostri partner regionali le migliori vie per rafforzare la nostra sicurezza e prosperità".

Sulla nomina di Di Maio non erano mancate le polemiche. Matteo Salvini aveva lanciato un appello all'Ue chiedendo ai vertici di ripensarci: "Con tutti i diplomatici di carriera che hanno fatto tanto in Italia e in Europa mandare a mediare il signor Di Maio Luigi è curioso. Non è una questione personale, ma conto che ci ripensino perché in Italia e in Europa ci sono mediatori con curriculum assolutamente superiori rispetto al pur rispettabile ex ministro degli Esteri".

Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri invece aveva detto: "Mi vergogno come italiano che un somaro come quello vada a fare una cosa così importante. Silvetti è il suo esatto contrario, se Di Maio va a fare il rappresentante della Ue nel Golfo, lui potrebbe andare a fare il rappresentante della Ue nel mondo".