Ponte sullo stretto, il coordinatore del comitato scientifico è un professore che nega la crisi climatica Alberto Prestininzi, professore ordinario di Ingegneria, sarà nominato coordinatore del comitato tecnico scientifico per la costruzione del Ponte sullo Stretta. Era già stato membro del cts della società Ponte sullo Stretto dal 2001 al 2012. Pochi mesi fa, Prestininzi aveva firmato una petizione che afferma che l’emergenza climatica non esiste.

A cura di Luca Pons

Alberto Prestininzi intervistato da Quarta Repubblica, su Rete4

Il governo Meloni ha deciso chi ci sarà nel comitato tecnico-scientifico che avrà funzioni di consulenza e di supporto per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. A comunicare la nomina è stato ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini. I nomi erano stati individuati già nei giorni scorsi, ma solo adesso è arrivato l'ok anche della Sicilia e della Calabria, le due Regioni coinvolte nei lavori. Il ruolo di coordinatore spetterà ad Alberto Prestininzi, già coinvolto nei lavori per il Ponte dal 2001 al 2012 e recentemente diventato noto come sostenitore della tesi che l'emergenza climatica non esista.

Chi è Alberto Prestininzi, il professore che il governo Meloni ha scelto come coordinatore

Il ruolo di coordinatore spetterà ad Alberto Prestininzi, professore ordinario di Ingegneria della Terra all'università La Sapienza di Roma. Prestininzi era già stato membro del comitato scientifico della società Stretto di Messina dal 2001 al 2012.

Pochi mesi fa, il professore è diventato noto perché era stato tra i primi firmatari di una petizione ("There is no climate emergency") che sosteneva che l'emergenza climatica non esista. Il professore aveva sostenuto questa tesi anche in diversi dibattiti televisivi: in uno di questi, a maggio, un'attivista di Ultima generazione aveva abbandonato lo studio di Piazza Pulita rifiutando di confrontarsi con un "negazionista del clima". A marzo, Prestininzi aveva preso parte alla conferenza “Custodire l’ambiente custodendo l’uomo – perché le bugie ambientaliste radicali minacciano la vita umana sulla terra”, organizzato da Pro Vita & Famiglia e La Nuova Bussola Quotidiana a Milano.

Prestininzi, durante un intervento a Quarta Repubblica, aveva affermato: "Noi stiamo uscendo dalla fase fredda che era la piccola era glaciale del 1600. Stiamo uscendo e questa è la coda dell'aumento della temperatura. Clima e inquinamento sono due cose che non hanno nulla in comune", quindi "protestare contro la crisi climatica è come protestare contro il sorgere del Sole". In un'intervista a Start magazine aveva ribadito gli stessi concetti: "Tutti i dati che abbiamo ci dicono infatti che il pianeta non è mai stato bene come adesso", dal punto di vista del clima.

Chi altri ci sarà nel comitato tecnico scientifico per il Ponte

Il resto del comitato sarà composto da Claudio Borri, ordinario di Scienza delle costruzioni dell’Università di Firenze e direttore del Centro Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento, che fino a qualche settimana fa era tra i nomi papabili per coordinare il gruppo di lavoro. Ci sarà poi Andreas Taras (ordinario di costruzioni in acciaio e strutture composite presso l'ETH di Zurigo), Mauro Dolce (professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università “Federico II” di Napoli, esperto in rischio sismico e vulcanico), Francesco Karrer (professore ordinario di Urbanistica presso La Sapienza Università di Roma che attualmente è in quiescenza).

Infine, nell'elenco ci sono i nomi di Giuseppe Muscolino (ordinario di Scienza delle Costruzioni presso l’Università di Messina), Paolo Fuschi (ordinario di Meccanica delle strutture presso l’Università di Reggio Calabria) e Alessio Ferrar (ordinario di Ingegneria geotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo). L'unica donna sarà Sara Muggiasca, professoressa associata del Dipartimento di Ingegneria Meccanica del Ppolimi, direttrice della Galleria del vento.