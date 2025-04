Perché Trump ha sospeso i dazi e cosa c’è dietro le accuse di inside trading: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del perché Trump ha fatto retromarcia sui dazi, di come stanno andando i negoziati con l’Ue e della risposta (dura) della Cina. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Annalisa Girardi

Mercoledì scorso Trump ha annunciato una pausa di 90 giorni sui dazi. In mattinata, di punto e in bianco ha scritto sul suo social Truth: “Adesso è un gran momento per comprare”. Precisamente erano le 9.37, Wall Street stava letteralmente aprendo in quegli istanti. Qualche ora più tardi, è arrivato l’annuncio, sempre su Truth: i dazi reciproci contro il mondo intero sono stati rinviati di 90 giorni, rimangono solo quelli generali al 10%. Unica eccezione, la Cina: contro Pechino i dazi rimangono del 145%.

Trump si è detto sicuro che riuscirà a trovare a breve un accordo anche con Pechino, ha detto che lui e Xi Jinping sono amici di vecchia data e che troveranno una soluzione. La Cina, da parte sua, non l’ha presa proprio così bene come Trump vorrebbe far credere. Pechino ha annunciato che avvierà una procedura presso l’Organizzazione mondiale del commercio, ha rialzato i dazi sulle importazioni statunitensi dall’84 al 125%, e ha lanciato un invito all’Unione europea: un invito a unirsi a Pechino e a resistere contro Trump.

Anche l'Unione europea ha rinviato le sue contromisure e in queste ore sta capendo come impostare i negoziati con Trump. Intanto Giorgia Meloni si prepara a volare a Washington.

