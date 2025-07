Trump minaccia l’Europa con i dazi al 30%: come risponderemo, cosa farà Meloni?: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei dazi di Donald Trump, annunciati al 30% per l’Unione europea da una letterina del presidente statunitense.

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.





Le cose stanno così. Se l’Unione europea non accetterà le condizioni imposte da Trump nel negoziato commerciale in corso, dal 1 agosto scatteranno i dazi del 30% su tutte le merci esportate dal Vecchio continente oltreoceano. Questo è quello che c’era scritto nella lettera, sostanzialmente. Von der Leyen, appunto, ha detto di avere delle contromisure in canna ma di preferire la via del negoziato. La presidente della Commissione europea non ha solo assicurato di voler negoziare, ma come segnale di questa buona volontà ha anche sospeso l’unica contromisura attivata finora, cioè le tariffe su acciaio e alluminio, in scadenza oggi.

Ma veniamo a noi, all’Italia. Che da Paese esportatore, risentirebbe tantissimo dei dazi. Alla notizia di queste tariffe al 30%, Giorgia Meloni inizialmente ha scelto la via del silenzio – mentre si telefonava con Ursula von der Leyen e gli altri leader europei – e poi ha rilasciato ieri sera una nota. In cui sostanzialmente ha scritto che l’Unione europea ha la forza per portare a casa un accordo equo. Vi leggo cosa ha scritto: “Una guerra commerciale interna all’Occidente ci renderebbe tutti più deboli di fronte alle sfide globali che insieme affrontiamo. L’Europa ha la forza economica per far valere le proprie ragioni e ottenere un accordo equo e di buon senso. E l’Italia farà la sua parte, come sempre”.

