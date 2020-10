Secondo la maggioranza degli italiani, l'opposizione non sarebbe in grado di gestire meglio rispetto al governo l'aumento dei contagi che il Paese sta registrando ormai dalla fine dell'estate. Questo il dato che emerge da un sondaggio di Ipsos presentato ieri sera alla trasmissione diMartedì. Secondo il 51% degli intervistati le forze dell'opposizione non sarebbero in grado di gestire questa ondata di nuovi casi meglio di quanto non stia facendo l'esecutivo giallorosso, contro il 23% che invece ritiene l'opposizione più capace di affrontare l'emergenza.

Sempre a quanto riporta il sondaggio, il 61% degli intervistati non pensa che l'aumento dei contagi porterà a un nuovo lockdown nel Paese, contro il 29% che ritiene il contrario. Ad ogni modo il 69% afferma che la sua famiglia sarebbe in grado di sopportare le conseguenze economiche di una nuova chiusura generalizzata. Ben il 30%, tuttavia, avverte che non riuscirebbe ad affrontare economicamente un nuovo lockdown. Il 46% degli intervistati pensa tuttavia che, nel caso in cui i nuovi casi di coronavirus in Italia continuassero a crescere a questo ritmo, tornare a una situazione di lockdown sarebbe la cosa migliore. Quasi lo stesso numero di persone, il 44%, non è invece favorevole a una chiusura generalizzata anche nel caso in cui la nuova ondata di contagi non si dovesse arrestare a breve.

Il sondaggio di Ipsos indaga anche ciò che pensano gli italiani rispetto alle nuove misure anti-contagio che il governo si appresta ad approvare. Per il 47% degli intervistati le sanzioni previste per chi non indossa la mascherina nei luoghi pubblici non sono abbastanza severe e andrebbero inasprite. Il 39% ritiene invece che siano appropriate. Solo un 6% pensa che le multe a cui incorre chi non rispetta l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale andrebbero diminuite o tolte del tutto. Infine, il 45% degli italiani si dice più spaventato dall'epidemia per il rischio di contagiare i propri cari, specialmente se anziani o soggetti a rischio. Il 28% teme invece di contrarre lui stesso la malattia e il 20% ha paura di finire in quarantena. Il 7%, infine, è spaventato dalla possibilità di perdere il proprio reddito o i propri risparmi.