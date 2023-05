Per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina serviranno 13,5 miliardi di euro Per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina serviranno 13,5 miliardi di euro. Lo mette in chiaro il ministero dei Trasporti alla vigilia dell’approdo del decreto nell’Aula della Camera.

A cura di Annalisa Girardi

Il decreto Ponte sta per arrivare alla Camera. E il ministero dei Trasporti fa chiarezza sui costi: "Su questo tema si sta scrivendo e dicendo numeri vari ed eventuali e alcune cose che non sono così. Il costo a noi risulta complessivamente per l'opera di 13,5 miliardi", ha detto il sottosegretario Edoardo Rixi alle commissioni riunite a Montecitorio. Per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina, quindi, serviranno al massimo 13,5 miliardi di euro, che è il limite indicato dalle riformulazioni ed è indicato nel Def. "Sono state fatte due modifiche: per prima cosa l'opera starà dentro quella cifra, secondo dovevamo fissare dei criteri oggettivi perché i materiali negli ultimi due anni sono aumentati anche del 40%", ha aggiunto Rixi.

Il sottosegretario, presentando l'emendamento riformulato al provvedimento, ha anche evidenziato che "bisognava misurare i costi per evitare extraprofitti per un'azienda che ha vinto l'appalto nel 2012". E ancora: "Nel 2011 il costo era di 8,5 miliardi, quindi è salito da 8,5 a 13 miliardi complessivamente. Di questi 8,5 miliardi, quelli di cui stiamo parlando sull'aggiornamento prezzi sono i 6,7 miliardi che riguardano il contratto col contraente generale. La riformulazione a dipanare i dubbi sia sul valore che sull‘aumento dei costi e sugli eventuali extraprofitti, per tutelare lo Stato affinché si realizzi l'opera con tempi e costui congrui. Penso che il metodo scelto con Ragioneria e Mef sia tutelante".

Nell'allegato del Documento di economia e finanza dove si parla dei costi del Ponte sullo Stretto di Messina, si mette appunto nero su bianco il limite di 13,5 miliardi, a cui vanno aggiunti 1,1 miliardi per le "opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria". Ma si spiega anche che queste risorse al momento non ci sono e andranno quindi individuate in un secondo momento. "Ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di Bilancio", si legge.